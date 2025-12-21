悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

▲UG老闆鄭凱隆開記者會道歉。（圖／ETtoday攝影中心）



記者彭懷玉／綜合報導

手搖飲料UG Tea樂己老闆親送飲料、花束至中山商圈誠品南西店，為悼念因張文攻擊而傷亡的無辜民眾，卻因為放滿明顯Logo遭疑置入性行銷，引發網路社群一片罵聲。對此，UG飲料老闆、聯發國際董事長鄭凱隆、總經理陳聖中，今（21日）緊急召開媒體說明會，親上火線鞠躬道歉。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，「此事件本身就十分悲痛，卻因為我不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，進一步引發不必要的輿論跟誤解。那我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意。」

鄭凱隆說，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，他都聽到了，所有的批評與質疑都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合和社會事件中，將以更謹慎、尊重、成熟的態度面對社會的期待。

鄭凱隆情緒一度激動、哽咽。他說，事發前一晚看到新聞畫面，看著受害者倒下，感到非常難過且徹夜未眠，「我那天晚上真的沒有辦法睡好，我真的很難過……就想要做點什麼。」

鄭凱隆表示，隔天一早他不知該如何表達心意，想著去買束花，經過自家有開的店面，就順手把飲料跟花一起拿過去致意。他說：「我的行為就不對，總之我就是這個行為做了就不對了。對不起，真的對不起。」

鄭凱隆強調，這完全是他個人不當行為造成社會觀感不佳，他會深刻檢討自己的判斷，也承諾未來在任何公共場合及社會事件中，會以更謹慎、成熟的態度面對。

【UG董事長道歉聲明】

各位媒體朋友，大家午安。

這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點。我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。

我想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

聯發國際餐飲事業股份有限公司 董事長 鄭凱隆

▲聯發國際董事長鄭凱隆道歉。（圖／ETtoday攝影中心）

