　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失聯移工未帶鑰匙租屋處外大吼　遭3半裸男衝下樓追打

▲失聯移工晚上於租屋處叫喊。（圖／楊梅警分局提供）

▲失聯移工晚上於租屋處叫喊。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍26歲黎姓男子晚上返回租屋處時，因未攜帶鑰匙不得其門而入，於是在門口大吼想藉此叫喚其他住戶協助開門，引發多名外籍男子不滿，赤裸上半身短褲與黎男理論，過程中黎男遭毆打造成頭部及下巴受傷，動手的三人隨後便駕車逃離現場，警方已調閱監視器釐清相關涉嫌人身分，並依聚眾鬥毆及傷害等罪，依法偵辦。

▲▼因叫喊聲過大引起不滿，三名外籍男子赤裸上半身短褲圍毆追打黎男。（圖／民眾提供）

▲▼因叫喊聲過大引起不滿，三名外籍男子赤裸上半身穿短褲圍毆追打黎男。（圖／民眾提供）

▲▼因叫喊聲過大引起不滿，三名外籍男子赤裸上半身短褲圍毆追打黎男。（圖／民眾提供）

楊梅警分局於20日20時許獲報，在桃園市新屋區中山東路一段723號發生鬥毆傷害案件，警方立即到場處置，經了解，為越南籍黎姓男子當晚19時許返回租屋處時，發現未攜帶鑰匙不得其門而入，故於住處門口大吼想藉此吸引屋內其他住戶注意協助其開門。

▲警方獲趕抵將傷送醫。（圖／楊梅警分局提供）

▲警方獲報趕抵現場將傷者送醫。（圖／楊梅警分局提供）

疑因聲量過大引發頂樓三名外籍男子不滿，赤裸上半身穿短褲衝下樓與黎男理論，雙方一言不合大打出手，過程中黎男不敵當街遭圍毆追打，造成頭部及下巴受傷，動手的三人隨後便駕車逃離現場，警方已調閱監視器釐清相關涉嫌人身分，並依聚眾鬥毆及傷害等罪，依法移請偵辦。另被害人黎男經警方查證後，確認為失聯移工，後續將依規定解送專勤隊收容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

尾隨25歲女噴不明液體！屏東怪怪男落網了　警：是一般廢水

替代役男遭霸凌「3打1」　移民署宜蘭收容所：懲處+協助轉調

快訊／外籍客疑攜毒拒開行李狂奔　小港機場大廳上演追逐戰！

失聯移工未帶鑰匙租屋處外大吼　遭3半裸男衝下樓追打

台61線苑裡路段車禍！機車與左轉轎車發生碰撞　騎士送醫不治

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

尾隨25歲女噴不明液體！屏東怪怪男落網了　警：是一般廢水

替代役男遭霸凌「3打1」　移民署宜蘭收容所：懲處+協助轉調

快訊／外籍客疑攜毒拒開行李狂奔　小港機場大廳上演追逐戰！

失聯移工未帶鑰匙租屋處外大吼　遭3半裸男衝下樓追打

台61線苑裡路段車禍！機車與左轉轎車發生碰撞　騎士送醫不治

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

王彥程有望在韓華主場前5戰「開箱」　韓職公布2026賽程

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

鐵棍打到變形！惡男找處男小弟性侵前女友還錄影　重判9年10月

張文隨機砍人釀4死　陳冠安拋向日本取經：大眾運輸設防護器具

人氣吃到飽「牛室炙燒牛排」林口、板橋店歇業　倒數優惠剩今天

想學表哥吳俊偉霸氣！崇明「小黑」張鈞倫6局好投　教頭評95分

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

三天內就報仇成功！格林被趕沒關係　巴特勒、柯瑞連線助勇士險勝太陽

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

更多熱門

相關新聞

高雄大寮鐵皮屋火警！3人獲救2人是失聯移工

高雄大寮鐵皮屋火警！3人獲救2人是失聯移工

高雄市大寮區大明街一處移工租住的鐵皮屋，今（17）日凌晨驚傳火警，猛烈火勢迅速吞噬建物及前方攤位。警消獲報趕抵，及時救出受困的3名外籍移工，其中一名印尼籍移工因嗆傷送醫，所幸無生命危險。然而，警消在後續調查中赫然發現，另外兩名越南籍男子竟是逾期居留的「失聯移工」，訊後移送專勤隊等候遣返，至於起火原因仍待消防局火調單位進一步釐清。

失聯移工見警落跑　跌倒被逮一查是通緝犯

失聯移工見警落跑　跌倒被逮一查是通緝犯

22失聯移工搭上「投案專巴」　受僱採生薑全被抓

22失聯移工搭上「投案專巴」　受僱採生薑全被抓

失聯移工躲冷凍庫半小時差點冷死仍遭逮

失聯移工躲冷凍庫半小時差點冷死仍遭逮

她帶6歲女站橋上吹風被盯 　海巡一查驚

她帶6歲女站橋上吹風被盯 　海巡一查驚

關鍵字：

失聯移工大吼赤裸上身外籍男圍毆追打

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面