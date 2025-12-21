失聯移工未帶鑰匙租屋處外大吼　遭3半裸男衝下樓追打

▲失聯移工晚上於租屋處叫喊。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍26歲黎姓男子晚上返回租屋處時，因未攜帶鑰匙不得其門而入，於是在門口大吼想藉此叫喚其他住戶協助開門，引發多名外籍男子不滿，赤裸上半身短褲與黎男理論，過程中黎男遭毆打造成頭部及下巴受傷，動手的三人隨後便駕車逃離現場，警方已調閱監視器釐清相關涉嫌人身分，並依聚眾鬥毆及傷害等罪，依法偵辦。

▲▼因叫喊聲過大引起不滿，三名外籍男子赤裸上半身穿短褲圍毆追打黎男。（圖／民眾提供）

楊梅警分局於20日20時許獲報，在桃園市新屋區中山東路一段723號發生鬥毆傷害案件，警方立即到場處置，經了解，為越南籍黎姓男子當晚19時許返回租屋處時，發現未攜帶鑰匙不得其門而入，故於住處門口大吼想藉此吸引屋內其他住戶注意協助其開門。

▲警方獲報趕抵現場將傷者送醫。（圖／楊梅警分局提供）

疑因聲量過大引發頂樓三名外籍男子不滿，赤裸上半身穿短褲衝下樓與黎男理論，雙方一言不合大打出手，過程中黎男不敵當街遭圍毆追打，造成頭部及下巴受傷，動手的三人隨後便駕車逃離現場，警方已調閱監視器釐清相關涉嫌人身分，並依聚眾鬥毆及傷害等罪，依法移請偵辦。另被害人黎男經警方查證後，確認為失聯移工，後續將依規定解送專勤隊收容。