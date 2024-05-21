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大陸 大陸焦點 特派現場

港珠澳大橋今年出入境破千萬　比去年早4個月達成

▲▼空拍港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年截至5月21日9時40分，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，年增超過127.7%，比2023年提早4個月達成客流破千萬人次的目標，也刷新了口岸開通以來最快紀錄。

根據央視報導，邊檢站分析，隨著「港車北上」及「澳車北上」政策的深度推進，越來越多港澳居民選擇經港珠澳大橋「北上」旅遊觀光、休閒消費。今年以來，經口岸出入境的港澳旅客達602.5萬人次，年增126.3%，佔口岸客流總量的60.4%；港澳單牌車數量超過109.5萬輛次，月均增長超過10%。

在珠海口岸週末及假日期間，日均客流、車流分別達到6.1萬人次、1.61萬輛次，是平日的1.5倍及1.3倍。在「週末熱」「節假熱」帶動下，口岸客流、車流已4次刷新紀錄，單日最高客流超14.4萬人次，單日最高車流超1.95萬輛次，兩項數據均創口岸歷史新高。

▲港珠澳大橋人工島。（圖／CFP）

港珠澳大橋邊檢站負責人表示，快捷的出行方式和高效的通關環境，也有力激發了港澳青少年的出行熱情，其中，22週歲以下香港青少年旅客數量增長尤為明顯，佔香港籍旅客總數的比例從2023年同期的9%上升至2024年的14%，總人數超過55萬人次，增長達到500%。

除了北上，南下也相當熱絡，邊檢站數據顯示，今年以來，持港澳旅遊簽注往來的內地旅客超過190萬人次，同比增長130%。內地（中國大陸）赴港澳游持續火熱，經港珠澳大橋開展「一程多站」式旅遊的人數不斷增多，成為推動口岸客流增長的另一個主要因素。

隨著大陸國家移民管理局便利外籍人員來華5項措施施行以及對外免簽國家範圍的擴大，港珠澳大橋珠海公路口岸作為內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸，已有超過15.8萬人次的外籍旅客經港珠澳大橋入出內地商務交流、旅遊觀光等，同比增長412.6%。其中，外國旅遊團超過600個，同比增長300%。

▲港珠澳大橋五月驗收，即將運行。（圖／CFP）

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