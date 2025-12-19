　
社會 社會焦點 保障人權

恐攻男誠品南西無差別砍人　誠品回應了

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。（圖／記者陳以昇攝)

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者蔡惠如／台北報導

今（12／19）台北車站M8出口下午5時30分左右，一名頭戴防毒面罩的男子因不明原因，陸續在捷運台北車站投擲多枚煙霧彈，隨後搭捷運至中山站前交叉口再度投擲多枚煙霧彈，並持長刀走進誠品南西店無差別傷人，造成多人命危，現誠品南西以拉起封鎖線停止營業。業者表示全館人員皆已撤出，目前積極配合警方調查。

今台北車站M8出口下午一名男子在捷運台北車站投擲煙霧彈，站內頓時充滿濃煙，現場還有疑似汽油彈的物品，站內發現一名57歲男子受有刀傷、當場失去生命跡象。

稍早該名犯嫌逃竄至捷運中山站，在中山商圈沿途丟擲煙霧彈，並手持長刀隨機砍人，隨後衝進誠品南西內，許多民眾驚惶逃出，臉上充滿恐懼，還有櫃姐也衝出店外，稍早他遭警方包圍後墜樓，失去生命跡象送醫搶救中。目前全案累計10人受傷，其中3人失去生命跡象，目前嫌犯搶救無效身亡。

因今天是周五晚上加上耶誕節前，許多民眾都前往南西商圈逛街，誠品南西也充滿人潮，發生此一事件警方現已封鎖賣場，且加強館內疏散，約莫7時許已全部撤出。

誠品表示，對於發生此突發事件深感震驚與遺憾。第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。目前全館人員皆已撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全，今晚不再對外營業。

12/19 全台詐欺最新數據

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

