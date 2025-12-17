智慧滅菌接軌國際　7國專家齊讚屏東榮總亞洲典範

▲屏東榮民總醫院舉辦「醫療滅菌典範轉移」國際論壇。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院於11月20至21日舉辦「醫療滅菌典範轉移」國際論壇，邀集菲律賓、泰國、日本等七國及國內醫療專家約40人，聚焦智慧手術室、滅菌品供應中心與病人安全等關鍵議題。論壇結合專題演講與實地參訪，完整呈現單支器械UDI追蹤、無紙化管理與智慧化流程成果，展現臺灣在智慧醫療與感染管制領域的創新實力，獲國際高度肯定。

論壇聚焦醫療滅菌從經驗導向走向數據化、智慧化的國際趨勢，深入探討智慧供應中心建置、手術室資訊整合及病人安全文化。活動由屏東榮民總醫院、台灣醫療物料供應及滅菌管理學會與愛士普台灣公司共同主辦，兩天課程從專題演講延伸至智慧場域實地參訪，獲得與會專家高度肯定。

開幕致詞中，院長王瑞祥指出，滅菌管理正面臨「典範轉移」，核心目標始終是確保手術病人安全。屏東榮總導入單支器械UDI精準追蹤系統，不僅提升流程效率，更深化安全文化。台灣醫療物料供應及滅菌管理學會理事長蕭素秋也表示，醫療滅菌典範轉移已是全球趨勢，期待透過國際交流為各國帶來啟發。

論壇首日課程涵蓋低溫滅菌發展、符合國際標準的滅菌品供應中心設計、智慧手術室潔污分流與雲端化流程，以及高風險植入物UDI管理與人員職業健康議題，引發多國代表熱烈討論。與會者對屏東榮總建置的「單支器械智能管理系統」印象深刻，相關技術與流程成為提問焦點。

第二天安排智慧手術室、智能滅菌品供應中心及UDI系統實作參訪，並導覽加護病房、智慧病房與復健設備，完整呈現智慧醫療整合成果。國際來賓一致認為，屏東榮總在滅菌管理、流程優化與病人安全提升方面，已具亞洲領先水準。

活動尾聲，王瑞祥院長頒發證書給七國11位國際貴賓，並表示將持續推動智慧醫療與國際合作，讓世界看見臺灣在臨床創新與醫療品質上的實力。