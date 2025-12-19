　
地方 地方焦點

「藝」展風采！台南表揚185名特教學生　才藝競賽舞台綻放自信光芒

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市114學年度特殊教育學生才藝比賽於11月7日圓滿落幕，今年共吸引225名學生參賽，其中185人脫穎而出獲獎，成果亮眼，市府19日在南區新興國小新興館舉辦頒獎典禮，由教育局主任秘書陳宗暘代表市長黃偉哲頒獎，肯定特教學生在舞台上展現出的創意、勇氣與堅韌生命力。

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，重視身心障礙者權利與推動融合教育已是全球趨勢，市府持續投入資源打造友善、共融的校園環境，透過課程與活動設計，讓每一名孩子都能依自己的節奏成長。特教學生才藝比賽不只是競賽，更是一個讓孩子被看見、找回自信的舞台；而頒獎典禮全程配置專業手語翻譯，也展現南市推動台灣手語與無障礙環境的實際行動。

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，市府每年舉辦特教學生才藝比賽，就是希望讓孩子有機會站上舞台，展現自我價值，在師長與家長陪伴下累積自信、突破限制。本次頒獎典禮也邀請多位特優學生現場演出，精湛表現贏得滿堂喝采，讓努力不只是過程，更能成為被記住的時刻。

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

團體賽方面，國中組特優由仁德國中奪得，該校集中式特教班與分散式資源班學生共同組成「愛七逃旅行社」，將音樂、舞蹈與戲劇融入表演，透過歌舞傳遞遠離3C、走出戶外的正向理念。國小組特優則由大灣國小集中式特教班獲得，以「台灣尋寶趣」為主題，從動畫發想結合本土歌謠與流行音樂，串聯出一段充滿童趣的環島故事。

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

個人賽方面，國中A組特優由玉井國中王同學獲得，他透過鋼琴學習專注與耐心，用音符走出屬於自己的成長軌跡；國中B組特優為歸仁國中吳同學，從內向走向舞台，讓舞蹈成為釋放壓力與建立自信的力量。國小A組特優由忠義國小陸同學奪得，以鋼琴曲《小孩的狂歡節》彈奏出溫暖而堅定的能量；國小B組特優則由蓮潭國中小詹同學獲得，長期投入爵士鼓學習，展現對音樂的高度熱情與實力。

▲台南市表揚114學年度特教學生才藝比賽獲獎學生，185名孩子在舞台上綻放自信光芒。（記者林東良翻攝，下同）

典禮中也同步頒發特教學生獎助學金，共有51名學生受惠。社團法人台南市身心障礙學生教育協會感謝各界善心捐助，並特別表揚捐款超過2萬元的民德國中、安南國中、後甲國中、永福國小、進學國小、忠義國小、省躬國小、永華國小、海佃國小及文元國小等10校，攜手為身心障礙學生打造更安心、溫暖的學習環境。

