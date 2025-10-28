大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

▲MiniMax M2開源模型爆紅。（圖／翻攝MiniMax官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

繼DeepSeek在今年初橫空出世之後，大陸又有另一個開源模型爆紅。上海人工智慧（AI）獨角獸MiniMax（稀宇極智）近期發布並開源新一代文本大模型MiniMax-M2，不只性能超越DeepSeek-V3.2，開發成本更是僅Claude4.5的8％，號稱是全球最強的開源模型，因而受到AI界高度關注。

《澎湃新聞》報導，MiniMax-M2在全球權威測評榜單Artificial Analysis（AA）中總分位居全球前五、開源第一，躋身與OpenAI、Google等矽谷龍頭競爭的行列，這也是大陸開源大模型首次在該榜單中進入全球前五。

在性能方面，據評測，MiniMax-M2大模型的速度超越Claude Sonnet 4.5近一倍，而價格僅為其8％。

在過去不久的世界人工智慧大會（WAIC）上，MiniMax創始人閆俊傑曾表示，在他看來，大陸AI企業正以「高智能、低成本」的新組合，向全球AI格局發起正面衝擊。

▲MiniMax M2在Artificial Analysis榜單排到全球前五。

此次全新發布的M2大模型，進一步降低了大模型的使用成本：其綜合成本API價格定在每百萬Token輸入0.3美元/2.1元人民幣，以及輸出1.2美元/8.4元，同時在線上提供TPS（每秒輸出Token數）在100左右的推理服務。

報導指出，這也意味著，M2大模型的綜合成本不到OpenAI旗下旗艦大模型GPT-5 (high)的六分之一，並且不到Claude 4.5 Sonnet的十分之一（大概為8％）。

在性能方面，MiniMax在代碼（Coding）、代理（Agentic）、深度搜尋（Deep Search）等多方面進行優化，通過高效的參數設計，實現智慧、速度與成本的最佳平衡，在全球核心權威榜單上，得分超過Google的Gemini 2.5 Pro、Anthropic的Claude 4.1等最新的SOTA模型。

報導認為，過去大陸國產模型多在文本生成上競爭，現在MiniMax能在「複雜資訊檢索與推理」中與GPT-5、Claude這類SOTA模型並列，說明強化學習（RL）與推理優化的策略，正在奏效。