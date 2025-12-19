光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

▲林先生自開挖搜尋以來天天守在怪手前，深怕錯過任何找到父母的機會。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

光復洪災至今已將近三個月，目前仍有5名失聯者尚未尋獲。其中被洪水沖走的林姓老夫妻，他們的兒子始終沒有離開，每一天都守在爸媽失蹤的菜園旁，看著怪手一層一層向周邊開挖，只希望能找到任何蛛絲馬跡。日前雖然發現挖到類似衣物、包包，甚至疑似遺骨，但經檢方相驗確認並非人類骨骸，讓家屬再度落空。

林先生每天守在前看著怪手一層一層往下挖，他是光復洪災失聯林姓老夫妻的兒子，而開挖的地點就是林先生爸媽被洪水沖走的菜園附近，從開挖那一天開始，他天天到現場守著。

▲▼挖到的骨頭經法醫鑑定並並人類骨骸，令家屬再度陷入失望。

本月15日在埋車附近陸續找到衣服與包包，之後又挖到一塊長約15公分、寬5公分的遺骨，家屬立刻通報警消與鑑識單位。

18日，花蓮地檢署鑑驗結果確認不是人類的，讓家屬很遺憾再度陷入失望，但搜尋並未因此沒有停下來。

林先生說，為了不錯過任何線索，政府要求家屬必須在場，他也從第一天挖掘開始，每一天都在現場。挖到媽媽的旅行包、褲子、衣服。挖出來的東西，我都先放旁邊，傳給我妹妹確認。有時候覺得快挖到了，結果送去鑑識，又是動物的，很失落啦，但也不放棄。至少心裡要有一個交代。被挖起來屬於爸媽的東西，我會洗乾淨，等妹妹回來再帶回家。

鳳林警分局偵查隊副隊長王忠成表示，12月15日下午接獲通報，有民眾於光復鄉佛祖街一帶挖掘到不明骨骸，警方立即報請花蓮地檢署指揮相驗，18日確認為非人類骨骸，案件已結案。

