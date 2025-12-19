澳洲16死槍擊「奪槍英雄」善款破5千萬！　救猶太人挨轟叛徒

▲ 艾班尼斯到醫院探望阿邁德。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動發生16死槍擊案，敘利亞裔男子阿邁德（Ahmed Al Ahmed）冒險從一名嫌犯手中奪槍，成功救下無數生命，被讚是「真正的澳洲英雄」。網友為他發起的募款金額已突破253萬澳幣（約台幣5275萬元），未料卻因保護猶太人，在阿拉伯國家面臨同胞譴責。

News.com.au報導，巴勒斯坦知名新聞網Ramallah News刊登阿邁德英勇事蹟後，數百則留言幾乎都是負面攻擊。網友怒轟，「叛國來自身邊最親近的人」、「他為了猶太人的安全出賣自己」；甚至有人詛咒，「希望子彈射中你的心臟」、「願真主不要治癒你」。媒體觀察組織分析，約75%留言皆帶有敵意。

但在阿拉伯世界以外，阿邁德受到來自全球及當地政治人物、名人的讚譽。42歲的他經營煙草店，成功奪槍後被另一名槍手擊中手臂至少5次，為他發起的募款活動已有4.3萬人響應，募得逾253萬澳幣善款。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）16日親自前往探病，稱阿邁德是「真正的澳洲英雄」。阿邁德有望獲總督莫斯廷（Sam Mostyn）頒發勇氣獎，庫克選區議員甘迺迪（Simon Kennedy）已提名授予他澳洲最高榮譽「英勇十字勳章」（Cross of Valour）。莫斯廷還透露，英國國王查爾斯三世也請她向阿邁德致謝。

阿邁德在病床上用阿拉伯語說道，「透過真主，我經歷了非常困難的階段，只有真主知道。」他的移民律師透露，雖然傷勢嚴重，但阿邁德並不後悔，「如果重來一次，他還是會這樣做。」