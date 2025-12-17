無照硬要上路！新北19歲男狂喝3hrs酒駕撞死路人　判刑3年半

▲一名19歲無照男子酒後騎車撞死女行人，遭法院判處3年6月有期徒刑。（ETtoday資料照）

記者黃哲民、潘鳳威／新北報導

新北市三重區去年9月10日凌晨0時許發生一起死亡車禍！一名19歲張姓男子酒後騎車載著友人，撞上走在馬路上的婦人，該婦人送醫後歷經近兩個月搶救，仍傷重不治。新北地院國民法官法庭審理後，認定張男構成酒駕致死罪，判處有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

判決書指出，19歲張男沒有駕照，仍於2024年9月9日晚間10時許，在三重區忠孝碼頭喝完酒後，仍於隔日凌晨0時45分騎乘機車載著26歲鐘姓女子上路，沿大同南路往環河南路方向直行時，在大同南路159號前撞上走在馬路上的69歲唐姓婦人，雙方人車倒地。

唐婦身受重傷，包括右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢，經送醫治療，仍於同年11月2日不治死亡；張男經送醫檢測血液酒精濃度為176mg/dL，遠超法定標準值。檢方依刑法「不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪」將其起訴。

新北地方法院國民法官開庭審理指出，張男在飲酒後仍無視他人生命安全執意騎車上路，最終釀成死亡事故，對唐婦及其家屬造成無法彌補的傷害。審酌張男過去雖有多次無照駕駛違規紀錄，但未曾因刑事犯罪遭法院判刑，且於審理中坦承犯行，積極與唐婦家屬達成和解、並已給付賠償損害，獲得家屬原諒。綜上情狀及檢方求刑意見後，判處張男有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。