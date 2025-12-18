新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

▲新北轎車輾過小黑狗，事件在網路上受到討論。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

新北市三重區光復路二段、新北大道二段口，16日清晨6時許發生一起疑似惡意輾壓流浪狗事件。一輛黑色轎車違規紅燈迴轉時，無視車前出現的小黑狗，在後方駕駛持續鳴喇叭警示下仍加速前行，導致小狗遭前輪撞擊並捲入車底翻滾，隨後再被後輪二度輾過。駕駛未停車查看便迅速離去，行徑曝光後引發社會譁然。

民眾在Threads分享的行車紀錄器畫面顯示，事發地點鄰近三重警分局二重派出所。當時肇事車輛違規迴轉，車窗全開，前方已有小黑狗停留在路口。目擊者表示，他在後方不斷按鳴喇叭提醒，但駕駛未減速，仍直接踩油門通過。

畫面中可見，小黑狗先遭前輪撞擊後被捲入車底，在輪下翻滾一圈，再度遭後輪輾壓，整輛車因撞擊出現明顯震動。駕駛卻未下車查看，反而持續加速逃離現場，留下受傷的小狗倒臥路口。

小黑狗在地面掙扎片刻後，才勉強站起身，一跛一跛地離開現場，傷勢明顯。影片上傳社群平台後，引來大量網友痛批駕駛行為殘忍，質疑其蓄意傷害動物，也有人指出事發地點就在警察局附近，行徑相當誇張。

新北市議員陳世軒在影片下方留言指出，經實際查看後，小狗目前為皮肉傷，已安排進一步檢查，請民眾放心；至於行為人部分，動保處將依法開罰，並追究相關責任。動保處也表示，由於行車紀錄器畫面中車牌模糊，已請警方調閱周邊監視器，以車追人方式循線追查肇事駕駛。