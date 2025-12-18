　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

▲▼新莊轎車輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

▲新北轎車輾過小黑狗，事件在網路上受到討論。（圖／翻攝Threads）

記者柯振中／綜合報導

新北市三重區光復路二段、新北大道二段口，16日清晨6時許發生一起疑似惡意輾壓流浪狗事件。一輛黑色轎車違規紅燈迴轉時，無視車前出現的小黑狗，在後方駕駛持續鳴喇叭警示下仍加速前行，導致小狗遭前輪撞擊並捲入車底翻滾，隨後再被後輪二度輾過。駕駛未停車查看便迅速離去，行徑曝光後引發社會譁然。

民眾在Threads分享的行車紀錄器畫面顯示，事發地點鄰近三重警分局二重派出所。當時肇事車輛違規迴轉，車窗全開，前方已有小黑狗停留在路口。目擊者表示，他在後方不斷按鳴喇叭提醒，但駕駛未減速，仍直接踩油門通過。

▲▼新莊轎車輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

▲▼新北轎車輾過小黑狗，事件在網路上受到討論。（圖／翻攝Threads）

▲▼新莊轎車輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

畫面中可見，小黑狗先遭前輪撞擊後被捲入車底，在輪下翻滾一圈，再度遭後輪輾壓，整輛車因撞擊出現明顯震動。駕駛卻未下車查看，反而持續加速逃離現場，留下受傷的小狗倒臥路口。

小黑狗在地面掙扎片刻後，才勉強站起身，一跛一跛地離開現場，傷勢明顯。影片上傳社群平台後，引來大量網友痛批駕駛行為殘忍，質疑其蓄意傷害動物，也有人指出事發地點就在警察局附近，行徑相當誇張。

新北市議員陳世軒在影片下方留言指出，經實際查看後，小狗目前為皮肉傷，已安排進一步檢查，請民眾放心；至於行為人部分，動保處將依法開罰，並追究相關責任。動保處也表示，由於行車紀錄器畫面中車牌模糊，已請警方調閱周邊監視器，以車追人方式循線追查肇事駕駛。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才閃辭6天...李明峯驚傳血濺摩鐵　急送醫
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

快訊／台南前消防局長李明峯閃辭6天　驚傳「血濺摩鐵」送醫

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　10多名黨工複訊後交保

快訊／澎湖晚間嚴重車禍！女騎士倒地無生命跡象　送醫搶救中

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

快訊／閃辭局長「血濺摩鐵」　李明峯手傷送醫

遭《零日攻擊》導演自訴誹謗　凌濤諷已送廉政署查弊：有什麼好告

快訊／台南前消防局長李明峯閃辭6天　驚傳「血濺摩鐵」送醫

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　10多名黨工複訊後交保

快訊／澎湖晚間嚴重車禍！女騎士倒地無生命跡象　送醫搶救中

芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣

福建艦升降機設計大缺陷？　太小塞不下六代戰機

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

美國會震撼報告！能源部研究遭中國利用　解放軍恐接觸敏感核技術

Google推出Gemini 3Flash　主打「前沿智慧 × 極速推理」全面取代2.5 Flash

【是真·三重猴】獼猴包尿布霸佔機車！飼主恐挨罰25萬

社會熱門新聞

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

即／閃辭局長血濺摩鐵　李明峯手傷送醫

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝

澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

拖2箱大麻行李來台　日本男子遭判7年

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

更多熱門

相關新聞

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

一名男子阿力（化名）平時與妻子、女兒同住，怎料他竟趁著女兒洗澡、在房間獨處的機會，動手性侵對方，2年內總共得逞4次。新北地院法官審理後，判阿力9年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

19歲無照男三重酒駕高速撞死路人！法院判決結果曝光

19歲無照男三重酒駕高速撞死路人！法院判決結果曝光

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」

新北第8、9座哈客館啟用　成都會客家新據點

新北第8、9座哈客館啟用　成都會客家新據點

三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

關鍵字：

新北輾狗違規動保

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

川普將關大氣研究中心：危言聳聽

3波東北季風快速變天　全台轉雨

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

「最會推責任」星座Top3！

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面