金正恩貼身保鑣「罕見換上軍服」！　韓媒：恐暗藏1內幕

▲金正恩曾經使用全副武裝的護衛人員。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓最高領導人金正恩的隨身護衛配置近日再度出現重大變化，也讓外界增添了緊張氛圍。南韓獨立媒體《沙漏時報》（ST）報導，在近期召開的朝鮮勞動黨第8屆第13次中央委員會全體會議中，金正恩身邊出現身穿軍服、佩戴將官階級標章的貼身護衛，實屬罕見。

根據《朝鮮中央電視台》播出的官方影片顯示，在這次中央委員會全體會議時，穿著軍裝的高階警衛人員負責為金正恩開啟車門，並緊密跟隨護送至會場入口。這與過往金正恩身邊護衛一律身著西裝、刻意保持低調形象的作法形成鮮明對比。南韓當局也對此高度關注。

回顧金正恩執政歷程，他護衛陣容的服裝變化反映出不同時期的政治情勢。在金正恩執政初期，護衛人員普遍全副武裝，身穿軍服並攜帶自動步槍。然而，2018年南北韓領袖會談期間，為營造「和平對話」的政治氛圍，護衛團隊全面改穿西裝，將武器隱藏於衣物內側，採用徒手包圍保護的模式。

儘管如此，金正恩的維安等級在2022年夏天出現明顯轉變。日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡約20天後，北韓舉行全國退伍軍人大會，當時金正恩背後的隨身護衛異常密集，將他包圍。

日本時任首相岸田文雄2023年遭遇爆裂物攻擊事件後不久，金正恩在出席活動時，身旁的護衛人員開始攜帶「黑色維安專用包」。外界則分析，這些背包可能裝載衝鋒槍或作為防護盾牌使用。

雖然時間點的重疊可能屬於巧合，但每當有海外政治領袖遭受襲擊，金正恩的維安等級就會立刻提升。《沙漏時報》分析認為，這些調整顯示北韓領導階層對「境外暗殺威脅」保持高度戒備。

北韓如今因派遣大量軍人到俄烏前線支援，已成為戰爭的當事人，從客觀角度而言，的確存在成為烏克蘭攻擊目標的可能性。2024年秋天，俄烏衝突升溫，北韓決定派遣軍隊支援俄羅斯，在北韓派兵前後，金正恩的安全防護措施明顯加強。這同時也反映出對國內反對派兵聲浪的憂慮。

金正恩當時視察特種部隊訓練時，身旁的軍服護衛全副武裝、持槍戒備，槍口向下的緊張畫面格外引人注目。專家認為，國內情勢的不穩定以及政權內部的整肅行動，加深了金正恩對個人安全的警戒心理。

金正恩長期將活動範圍限制在平壤及專屬別墅區域的行為模式，同樣體現了這種維安思維的延續。《沙漏時報》指出，「護衛方式的轉變是政權自信心與不安全感的重要指標。」而金正恩的護衛重新穿上軍服，或許也暗示著北韓領導層再度進入「非常時期」的備戰狀態。