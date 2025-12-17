好萊塢名導夫妻「身中多刀」陳屍豪宅！　32歲兒遭控多重謀殺

▲羅伯萊納夫妻疑似遭兒子尼克（右）殺害，檢方提出謀殺指控。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯檢方證實，將就好萊塢名導演羅伯萊納（Rob Reiner）與其妻子米歇爾（Michele Reiner）死亡一案，正式對兩人的兒子尼克（Nick Reiner）提出謀殺指控。

綜合外媒報導，洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）表示，現年32歲的尼克將面臨兩項一級謀殺罪指控，並加重認定涉及「多重謀殺」的特殊情節。若罪名成立，最重可能被判處終身監禁不得假釋，甚至死刑。

檢方指出，羅伯萊納夫妻於兩天前被發現陳屍於加州布倫塢（Brentwood）的住家，身上有多處刀傷。霍克曼在記者會中說明，尼克另被控使用「危險且致命的武器」，也就是刀子，犯下這起案件。

霍克曼強調，目前尚未決定是否會向法院求處死刑，相關評估仍在進行中。尼克將在監所醫療人員確認其身體狀況適合出庭後，正式被帶上法庭面對指控，並出席提訊程序。

羅伯萊納是好萊塢極具影響力的導演之一，作品橫跨多種類型；其妻米歇爾則身兼演員、攝影師與製片人身分，並創立攝影與製作公司「雷納之光」（Reiner Light）。

至於嫌犯是如何被警方鎖定並逮捕，相關官員並未對外說明細節，僅表示這歸功於「紮實而專業的警察辦案工作」。霍克曼也補充，目前仍無法判斷是否有精神疾病因素涉入本案，相關問題未來可能會在審判中被提出並檢視。