國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

▲奧斯卡頒獎典禮將於2029年起全面轉向網路直播。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡頒獎典禮將於2029年起全面轉向網路直播。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國影藝學院17日宣布，奧斯卡頒獎典禮自2029年起將由YouTube進行全球獨家直播，象徵這項好萊塢最具指標性的年度盛事，將正式結束與美國廣播公司（ABC）長達數十年的合作關係，全面轉向線上播映。

綜合法新社與英國廣播公司（BBC）報導，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS）表示，已與YouTube簽署一份為期5年的合約，YouTube將自2029年起成為奧斯卡頒獎典禮的全球獨家播映平台，合約效期至2033年止。

報導指出，這項新合約意味著奧斯卡頒獎典禮將首次不再透過傳統電視台播出，而是僅限於線上平台收看，標誌著好萊塢娛樂產業在內容傳播模式上的重大轉變。

ABC自1976年起開始轉播奧斯卡頒獎典禮，雙方合作關係延續近半世紀。根據現行合約，ABC轉播奧斯卡的權利將於2028年屆滿，屆時也將迎來第100屆奧斯卡頒獎典禮，成為電視轉播時代的最終篇章。

奧斯卡金像獎每年表揚電影產業的年度傑出成就，吸引全球影壇明星齊聚一堂，在美國每年通常約有2000萬名觀眾收看，全球觀眾人數更為龐大。影藝學院此番決定，被視為回應觀眾收視習慣快速轉向數位平台的現實。

在美國，YouTube目前已成為佔據電視收視時間最多的平台，甚至超越Netflix。分析指出，奧斯卡選擇YouTube作為獨家播映夥伴，不僅有助於吸引年輕世代與全球觀眾，也顯示傳統娛樂盛典正積極調整策略，以在串流與社群影音主導的時代中維持影響力。





《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強

《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強

捷報！2026年奧斯卡金像獎公布「最佳國際電影」15強短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》成功殺出重圍入選！這不僅是繼李安、鍾孟宏之後，台灣電影再度叩關奧斯卡殿堂，鄒時擎更寫下歷史，成為「台灣影史第一位」有作品入選奧斯卡國際電影短名單的女導演，意義非凡。

奧斯卡

