國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾挺拜登！湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

▲▼湯姆漢克斯獲金球獎終身成就獎。（圖／路透）

▲湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎被取消。（圖／路透）

文／中央社

美國西點軍校校友會5月宣布，將頒發2025年「西爾維納斯·塞爾獎」給兩度榮膺奧斯卡影帝的湯姆漢克斯。但典禮在本月稍晚登場前被取消，外媒推測，這可能與他的政治立場有關。

綜合英國衛報與華盛頓郵報報導，在經典電影「阿甘正傳」（Forrest Gump）中，飾演電影同名男主角的湯姆漢克斯（Tom Hanks）獲時任美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）頒發榮譽勳章（Congressional Medal of Honor）。

但在現實生活中，他似乎無緣獲得美國軍事學院（U.S. Military Academy at West Point，西點軍校）頒發這項榮譽。

福斯新聞頻道（Fox News Channel）報導，這場典禮原訂本月25日舉行。

「西爾維納斯·塞爾獎」（Sylvanus Thayer Award）旨在表揚「美國傑出公民，其服務和成就對國家有所貢獻，並以實際行動體現西點軍校座右銘『責任、榮譽和國家』」。

西點軍校校友會成員、退役上校畢格（Mark Bieger）致函該校教職員表示，這項決定是為了讓學校「持續專注於核心使命，意即培養學員以全球實力最強的美國陸軍（United States Army）將領之姿，帶兵作戰並且取勝」。

報導指出，目前仍不清楚頒獎給湯姆漢克斯和「培養學員」兩件事之間有何種衝突。

湯姆漢克斯過去曾捐款支持民主黨，也獲得前總統歐巴馬（Barack Obama）頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。他還在2020年美國總統大選期間表態支持當時的民主黨籍候選人、前總統拜登（Joe Biden）。

