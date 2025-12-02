　
地方 地方焦點

怪獸迷手刀搶！奧斯卡哥吉拉「背鰭發光」紀念酒帥炸　12/3登場

▲哥吉拉紀念酒。（圖／鑫羿文創提供）

▲文創業者取得日本東寶官方授權，宣布將於12月3日推出全新「《哥吉拉-1.0》造型紀念酒」。（圖／鑫羿文創提供）

記者游瓊華／台中報導

怪獸迷準備開搶！繼電影《哥吉拉-1.0》勇奪奧斯卡最佳視覺效果獎、寫下影史新篇章後，這股怪獸熱潮將延燒到收藏界。文創業者取得日本東寶官方授權，宣布將於12月3日推出全新「《哥吉拉-1.0》造型紀念酒」，其中「熱線版」的背鰭發光設計，勢必再掀起一波收藏狂潮。

自1954年哥吉拉系列電影問世以來，《哥吉拉-1.0》是首部榮獲奧斯卡殊榮的作品。憑藉震撼磅礡的災難場景，一舉奪下第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎，成為哥吉拉影史上的全新里程碑，隨著續作消息傳出，哥吉拉的討論度居高不下。鑫羿文創過去曾推出多款IP聯名商品，如hololive金箔酒、進擊的巨人紀念酒等，幾乎款款秒殺，此次搭上奧斯卡熱潮，讓粉絲期待度爆表。

業者透露，此次新作最大亮點，在於還原哥吉拉準備發射放射熱線的經典一幕，且背鰭可在暗處透出深邃藍光，搭配其張口咆哮的姿態與精緻的鱗片細節，視覺效果極為震撼。

為回饋鐵粉，官方特別針對曾購買過前三款哥吉拉紀念酒的消費者，開放限量優先購買權，且這次《哥吉拉-1.0》紀念酒全數採限量登記，附有專屬流水編號保證卡與典藏包裝，預料將再度引爆秒殺搶購潮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

哥吉拉紀念酒奧斯卡

