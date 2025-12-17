　
地方 地方焦點

潮州警「代看家」出國不怕家被偷　服務超暖民眾寫信道謝

▲潮州警分局推動「舉家外出住居安全維護」服務深獲好評。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局推動「舉家外出住居安全維護」服務深獲好評。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局推動「舉家外出住居安全維護」服務深獲好評，民眾只要外出多日，即可申請警方加強巡邏。日前光華派出所受理溫姓民眾出國旅遊期間的住居安全維護，員警主動納入重點巡守，讓一家人安心出國、無後顧之憂。溫民返國後更親筆致函感謝警方用心付出，成為警民合作守護治安的溫馨寫照。

家住在光華派出所轄區的溫姓民眾，計畫於 12月11日至17日共5天舉家赴國外旅遊。為避免住家在長期無人狀態下成為宵小覬覦的目標，溫民主動向光華派出所申請了「舉家外出住居安全維護」服務。

光華派出所員警何泓餘接獲申請後，立即將溫民的住址納入重點巡邏路段。巡邏同仁在該戶住宅周邊，密集實施 「加強巡簽」 勤務，透過不定時、高密度的巡守，有效遏阻潛在的竊盜或入侵行為，確保溫民住家的財產安全。

溫姓民眾一家於近日平安返國。溫民表示，在國外旅遊期間，因有警方的協助巡邏，讓他們全家能夠完全放心地享受假期，心中充滿感激。為了表達對員警辛勞付出的感謝，溫民特別親筆手寫了一封感謝信，並親自送給員警，向執行巡邏勤務的員警致意，場面溫馨。

潮州警分局表示，維護轄區治安與民眾財產安全是警察責無旁貸的使命。「舉家外出住居安全維護」主要是民眾有長時間不在家的需求，都可隨時向居住地附近派出所提出申請。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

潮州警住居安全巡邏服務舉家出國感謝信

