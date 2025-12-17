中共中央財辦：今年經濟增長5%左右　明年首要任務是擴大內需

▲大陸電動車工廠。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央財經委員會辦公室近日表示，今年中國大陸主要經濟指標符合預期，預計全年經濟增長5%左右，繼續位居世界主要經濟體前列。此外，中財辦也強調，擴大內需是明年排在首位的重點任務。

據《新華社》報導，中央財辦負責人指出， 2025年是很不平凡的一年，大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，主要經濟指標符合預期，預計全年經濟增長5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，經濟總量有望達到140萬億元左右。

負責人提到，今年在重點領域風險化解取得積極進展，地方政府隱性債務有序置換，「保交房」任務全面完成，中小金融機構改革化險成效明顯，守住了不發生系統性風險的底線。

對於明年，負責人指出，世界經濟有望延續溫和增長態勢，但變數較多，從國內看，面臨的困難挑戰不少，但經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大等長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，「投資和消費增速明年有望恢復，產業轉型升級加快，科技和產業創新進入成果集中爆發階段，我國經濟發展前景是十分光明的。」

負責人提到，今年大陸首次實施更加積極的財政政策，時隔14年再次實施適度寬松的貨幣政策，為推動經濟持續回升向好發揮了重要作用，「根據中央經濟工作會議部署，明年繼續實施更加積極有為的宏觀政策。在政策取向上，堅持穩中求進、提質增效。」

負責人並強調，擴大內需是明年排在首位的重點任務，今年內需總體保持穩健，前三季度內需對經濟增長貢獻率達到71%。提振消費政策成效明顯，擴大有效投資扎實推進，「我們也注意到，近幾個月消費和投資增速有所放緩，需要持續加力擴內需。」

負責人還說，相信通過投資消費聯動、政府市場協同，明年完全有條件推動內需實現持續增長。