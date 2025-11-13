江蘇30歲送貨員因「送錯地址遭殺害」　目擊者：兇手突情緒失控





▲小李將吳女的包裹送錯地方。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇蘇州前日發生一起快遞員遭客戶丈夫持刀刺死的震驚事件。受害者家屬王先生近日透露，30歲的外甥小李（化名）10月17日傍晚在配送過程中，因投遞位置偏差與收件人丈夫發生口角，最終遭對方持刀攻擊，傷重身亡。

據《熱度新聞》報導，小李任職於中國郵政蘇州一處網點，已與公司正式簽署勞務合同，日常負責當地片區的快遞配送。網點人員向家屬轉述，事發當晚7時左右，小李依照流程配送快遞時，因定位偏差誤將收件人吳女（化名）的包裹送至距其住處約數百公尺處的唯亭金陵西路、唯亭二中附近。

小李發現送錯後，多次撥打吳女電話試圖說明情況與討論後續處理，但始終無人接聽。多次撥打後，電話由吳女的丈夫接通，因快遞超時，吳女情緒激動，從家中趕赴現場，與小李見面後隨即爆發口角。

目擊者表示，爭執期間，吳女丈夫情緒突然失控，持刀朝小李施暴。目擊者立刻報警並呼叫救護車，但小李因失血過多，經急救人員現場搶救仍宣告不治。

報導指出，小李工作的中國郵政相關人員僅表示，小李確為其配送員，但因人當場身亡，對細節並不掌握。當時出警的派出所則未公開回應。

目前，小李家屬正與中國郵政協商後續相關事宜。