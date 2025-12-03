緬甸炸毀「12層樓高」詐騙大本營！夷平瞬間曝　遣返1208中國人

▲緬軍出手炸毀詐騙集團據點。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

緬甸軍方與邊防衛隊3日中午12時30分聯手炸毀一棟位於妙瓦底瑞戈果經濟特區的12層高樓，巨響瞬間震撼泰緬邊境，濃煙直衝雲霄。這起爆破行動旨在摧毀跨國詐騙集團據點，向外界展示打擊詐騙犯罪的決心。

根據Khaosod報導，緬甸妙瓦底瑞戈果經濟特區與泰國達府湄索縣毗鄰，自2017年開始興建，由中國投資者取得緬甸政府特許經營權，原本定位為合法商業區域。然而，近年來卻淪為灰色產業溫床，大批中國籍詐騙集團進駐，透過網路向全球各地進行詐騙活動。

緬甸軍隊與克倫民族軍3日中午12時30分聯合發起清剿行動，對該棟12層樓高的詐騙集團據點實施轟炸。爆炸瞬間，震耳欲聾的爆破聲響徹整個瑞戈果地區，大量煙塵瀰漫天空，連泰國境內都能清楚目睹這場驚人場面。這棟摩天大樓應聲倒塌，碎石瓦礫散落一地，現場宛如戰場。

事實上，緬甸軍政府早已展開詐騙集團清剿行動，有大量外籍詐騙人員倉皇逃竄，其中不少人企圖越界進入泰國境內尋求庇護。

與此同時，泰國安全部門與移民警察已將第三批300名中國籍人員移出拘留所，這些人員先前從妙瓦底各詐騙據點逃出後被泰方逮捕。中國政府派遣6架包機，計劃用4天時間從泰國湄索國際機場接回總計1208名涉案中國公民，所有人員皆已完成泰國法律程序。