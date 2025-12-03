　
國際

緬甸炸毀「12層樓高」詐騙大本營！夷平瞬間曝　遣返1208中國人

▲▼緬甸炸毀「12樓詐騙大樓」！大本營夷平瞬間曝　遣返1208中國人。（圖／翻攝自Khaosod）

▲緬軍出手炸毀詐騙集團據點。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

緬甸軍方與邊防衛隊3日中午12時30分聯手炸毀一棟位於妙瓦底瑞戈果經濟特區的12層高樓，巨響瞬間震撼泰緬邊境，濃煙直衝雲霄。這起爆破行動旨在摧毀跨國詐騙集團據點，向外界展示打擊詐騙犯罪的決心。

根據Khaosod報導，緬甸妙瓦底瑞戈果經濟特區與泰國達府湄索縣毗鄰，自2017年開始興建，由中國投資者取得緬甸政府特許經營權，原本定位為合法商業區域。然而，近年來卻淪為灰色產業溫床，大批中國籍詐騙集團進駐，透過網路向全球各地進行詐騙活動。

▲▼緬甸炸毀「12樓詐騙大樓」！大本營夷平瞬間曝　遣返1208中國人。（圖／翻攝自Khaosod）

▲▼緬甸炸毀「12樓詐騙大樓」！大本營夷平瞬間曝　遣返1208中國人。（圖／翻攝自Khaosod）

緬甸軍隊與克倫民族軍3日中午12時30分聯合發起清剿行動，對該棟12層樓高的詐騙集團據點實施轟炸。爆炸瞬間，震耳欲聾的爆破聲響徹整個瑞戈果地區，大量煙塵瀰漫天空，連泰國境內都能清楚目睹這場驚人場面。這棟摩天大樓應聲倒塌，碎石瓦礫散落一地，現場宛如戰場。

事實上，緬甸軍政府早已展開詐騙集團清剿行動，有大量外籍詐騙人員倉皇逃竄，其中不少人企圖越界進入泰國境內尋求庇護。

與此同時，泰國安全部門與移民警察已將第三批300名中國籍人員移出拘留所，這些人員先前從妙瓦底各詐騙據點逃出後被泰方逮捕。中國政府派遣6架包機，計劃用4天時間從泰國湄索國際機場接回總計1208名涉案中國公民，所有人員皆已完成泰國法律程序。

 
12/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

建立完善防災體制　雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

大武警分局全程疏導交通　2025達仁拉力賽順利落幕

羅浮宮明年1月「外國人門票大漲45%」　凡爾賽宮、歌劇院擬跟進

東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

雲林推AI農業扎根　潮汐式水耕系統進駐越港國小

飲控不用戒主食！3款低卡麵讓你吃出輕盈與幸福感

戰神主場聖誕樹點燈　女神菲菲、Mika快閃合照說讚

直擊士檢偵查庭！日本律師團驚呼：台灣程序正義細到看得出來

台積電遭竊密追加起訴東京威力　併3內鬼工程師合議庭審理

力抗渡邊雄太收穫多　雷蒙恩發豪語：要成為台灣可以倚靠的球員

【牧羊血脈覺醒】邊境牧羊犬首次體驗放羊！先是呆住下秒草原上奔馳

關鍵字：

緬甸詐騙軍方泰緬邊境遣返東南亞要聞

