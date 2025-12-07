　
生活

為愛搬到高雄　男友霸氣喊「房租1萬我全出」卻天天哭窮

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲男友一直哭窮讓原PO很傻眼。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著時代改變，現代情侶大多採AA制度，一名女網友表示，為愛南下與男友展開同居生活，起初男友霸氣喊「我付房租，妳出水電費」，兩人平時花費是AA制，但同居後男友每天都在哭窮「我沒錢、我好窮，要省一點」，讓她聽得很煩，而且意外得知男友有200萬元的定存，讓她更傻眼，「一直哭窮很做作欸！」

女網友在Dcard發文，與男友交往近4年，兩年前從台中搬到高雄陪男友，找新工作、租屋，最近男友提議同居，於是兩人找了一間月租1萬元的套房。當時男友霸氣表示願意承擔房租，原PO只要負擔水電費就好，這樣的安排讓她很感動。

沒想到，男友之後每天都在哭窮，每次要掏錢就大喊「我好窮、我沒錢，要省一點」，讓原PO忍不住抱怨「為什麼搞得一副是我害一樣？」

原PO透露，平時買東西都各自付費，一起吃飯時男友會搶著買單，「我要付他也不讓我付，因為他一直哭窮我偶爾會塞一、兩千給他。」原PO還提出一點，男友總是領少少的現金，三天兩頭就跑提款機，還堅持不多領，卻常常把「皮包沒錢」掛在嘴邊。

更讓她傻眼的是，男友早在交往初期就曾透露，父母幫他設了200萬元定存帳戶，還大方展示利息紀錄，但是不能領出來，反觀自己只有40萬存款，還為了愛情一人搬到異地生活，氣得直呼「他保底都有200萬了，一直哭窮很做作欸！」她也建議男友，想要省錢可以回家住，但男友始終不願答應，「從頭到尾都是他的選擇，為什麼不能負責到底阿！」

貼文曝光，掀起網友討論，「會哭窮的就是在暗示妳該自己付錢了，他不想分手又不想多花錢，希望可以降低成本才會一直哭啊」、「我倒是建議你快逃，住一起很難分手，會很煩」、「真的窮一開始就不要在那邊裝大方」、「你如果真的心疼他的話，別塞那一兩千了，直接房租對半分吧，如果不甘願，那就不要同居」、「我男友也這樣，每次只領1000，身上沒錢就叫我出，變我請客，剛放生了」。

12/05 全台詐欺最新數據

許多小資女總覺得「月薪只有3萬怎麼存錢？」但其實財富的累積關鍵不在收入，而在習慣，近期流行的「三罐理財法」正因為簡單、低門檻、好執行，成為許多上班族重建金錢秩序的入門方法，只要懂得分配支出、設定目標，透過穩定、可持續的金錢秩序，再小的薪水也能慢慢長出力量。

