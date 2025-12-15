國安局罕見公布美日菲反艦導彈部署圖！　整條島鏈都在射程範圍

▲國安局最新報告，公布美國、菲律賓與日本在第一島鏈的反艦導彈部署圖。（圖／國安局）

記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍在台海周邊的軍事行動，國安局15日釋出最新報告指出，美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」 （Typhon）中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島。日本也規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」（Brahmos）反艦導彈。相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。

國安局表示，今年 5、6 月，共軍首度在西太平洋進行雙航艦航訓，期間「山東號」艦載「殲15」戰機，一度危險逼近日本「P-3C」反潛機；另外，12 月6 日， 「遼寧號」艦載「殲15」戰機在沖繩東南方空域，兩度以雷達鎖定日本「F-15」戰機；12 月9日，中共2 架「轟6K」及俄國 2 架「Tu-95」轟炸機實施聯合巡航，期間侵入南韓、日本防空識別區，並抵近日本四國以南空域。

國安局提到，美國為反制「中」、俄軍事擴張，12 月10 日派出「B-52」戰略轟炸機，協同日本「F-35」、「F-15」戰 機，在日本海實施聯合巡航。12月8 至11 日，美國「華盛頓號」航艦編隊與日本「秋月號」護衛艦，在日本東部海域舉行聯訓。12月12日，美、日防長舉行電話會談，譴責中共蓄意破壞區域和穩。相關發展顯示，美、日在同盟架構下密切溝通，展現快速應對威脅之嚇阻能力。

國安局表示，中共海警船10月12日在中業島、鐵線礁海域，以水砲攻擊菲國公務船，16日持續侵擾柏礁海域，與越南發生海上對峙；11月29日，中共軍艦、海警船在民主礁海域實施「戰備警巡」 ，驅趕菲律賓公務船；12月8日，中共在渚碧礁對菲國巡邏機發射照明彈，危及人機安全；12 月12日，中共海警船在仙賓礁附近海域，對菲國24艘漁船進行水砲射擊，釀3傷及2船受損。

國安局指出，美、日、韓等國已先後向南海國家提供軍、警艦船，以及無人機等裝備，協助建立「海域感知」（MDA）能力。10月13至14日，菲律賓與美國、加拿大、日本、澳大利亞及法國等7國，在南海舉行「齊心協力2025」（SAMA SAMA 2025）海上聯演，測試戰術操作與海戰能力；12 月 9 至13 日，美國與東協舉辦「第二屆海上聯演」 ，提升各國海上危機應處能力。

國安局表示，美盟（包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭）已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。另外，美國與日本、菲律賓加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。

