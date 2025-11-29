　
地方焦點

嘉義縣推廣國產雜糧　食農遊戲闖關大獎金吸睛

▲▼ 由於遊戲食農NO.1─嘉義縣國產雜糧推廣展售 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 由於遊戲食農NO.1─嘉義縣國產雜糧推廣展售 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農會為推廣國產雜糧、提升食農教育意識，今29日在大林運動綠廊舉辦「由於遊戲 食農NO.1─嘉義縣國產雜糧推廣展售」，多樣化的體驗遊戲、刺激有趣的闖關競賽、超過20攤小農市集，以及限量園遊券放送，吸引許多人踴躍參與。

▲▼ 由於遊戲食農NO.1─嘉義縣國產雜糧推廣展售 。（圖／嘉義縣政府提供）

最大亮點「由於遊戲食農NO.1闖關競賽獎金賽」，總獎金高達1萬元，吸引許多嘉義縣市國小組隊報名挑戰，只要完成指定闖關任務，即可獲得抽獎機會與面額50元園遊券，兼具趣味與實際獎勵。

多項適合親子的互動任務，包括「食農親子任務玩扭蛋」、「123木頭人百人大挑戰」、「扛肥料大賽」，完成任務可獲精美小禮品，歡樂中認識農業與國產雜糧的重要性。

▲▼ 由於遊戲食農NO.1─嘉義縣國產雜糧推廣展售 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，現場同步推出與嘉義市腦麻協會合作創意新品「雜糧核桃地瓜吐司」，以嘉義優良產銷履歷地瓜入料製作，因用料實在、價格優惠，一推出就被熱烈搶購。

民眾表示「不僅小朋友玩得開心，大人也能從市集與體驗中更了解國產雜糧，真的很有收穫！」

▲▼ 由於遊戲食農NO.1─嘉義縣國產雜糧推廣展售 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，遊戲設計融入食農教育，孩子與家庭自然理解國產雜糧的重要性，同時支持在地小農永續生產，國產雜糧擁有高品質與在地鮮度，是國人健康飲食的最佳選擇，未來繼續舉辦相關推廣，以多元形式深化食農教育，強化嘉義縣農產品品牌形象，提升能見度與競爭力。

包括縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、黃貞瑜總幹事及地方各級民代出席與鄉親共襄盛舉，推廣優質國產雜糧。

11/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義縣推廣國產雜糧　食農遊戲闖關大獎金吸睛

