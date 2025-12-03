　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

碩士生錄取遭冒名放棄　台大同意「外加名額」入學：新增認證機制

▲▼台大大門，台大校門，椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳生錄取台大碩士班卻遭到竄改而喪失資格，檢警查出是其大學同學所為。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一名錄取台大光電所碩士班學生，今年6月傳出錄取資格遭不明人士冒名竄改為「錄取放棄」。警方追查發現，竟是其大學同學利用偷拍身分證後偷改，涉案人坦承犯行並道歉。台大表示，將此案以救濟方式送校方招委會審議，允許該生入學，現經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，校方仍精進認證機制，新增個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

受害的陳姓學生今年6月向《ETtoday新聞雲》投訴，今年3月初錄取台大光電工程研究所碩士班正取學生資格，3月25日在招生報到網站報到成功，在6月2日晚上卻被告知在台大報到網站顯示放棄，該生質疑台大網站有漏洞，但台大則以從未發生類似事件反駁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，此事真相終於大白。經過警方追查，發現電腦操作地點位於南投縣，之後鎖定陳生的大學同學駱姓男子。根據檢方資料顯示，駱男因先前曾偷拍陳生身分證資料，得知陳生考上台大後，竟上網更改陳生報到紀錄。由於駱男在南投地檢署的偵查中承認犯行，並和陳生達成和解，檢察官予以緩起訴1年，並要求駱男在6個月內接受一次法治教育課程。

台大今（3日）表示，事發後台大以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學。現經過檢警調查後，證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致。

台大進一步指出，經過清查台大歷年招生，除本案外，從未發生類似事件。為避免類似事件重演，台大內部也討論精進機制，現有台大各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，新增須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」3
被爆翻臉許光漢…章廣辰無視「選邊站」　張軒睿罕見怒發聲
聖石金業「6千萬豪車」遭扣！　法拉利加勞斯萊斯魅影
領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了
比特幣暴跌苦主！　「川普家族」公司股價30分鐘內腰斬　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

退休卡關又遭「校事會議」圍剿　新竹女師魂斷校園血諫冤情

3地水氣增「高山有望迎雪」　入夜最冷探14度

碩士生錄取遭冒名放棄　台大同意「外加名額」入學：新增認證機制

斯可巴松媽媽步道常遭落石砸毀　林保署顧及登山客安全將封閉

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

退休卡關又遭「校事會議」圍剿　新竹女師魂斷校園血諫冤情

3地水氣增「高山有望迎雪」　入夜最冷探14度

碩士生錄取遭冒名放棄　台大同意「外加名額」入學：新增認證機制

斯可巴松媽媽步道常遭落石砸毀　林保署顧及登山客安全將封閉

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空！

中國遊客赴柬埔寨免簽　2026年6月起試行

國1五汐高架道火爆衝突！狂男持榔頭追人打　毀車傷警遭壓制

「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

起司控注意！IKEA在牛排上灑起司太豪華　耶誕烤半雞限時回歸

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

「台灣飯店11點退房」一票人轟：很不人道！房務曝真實原因

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

台東最難訂餐廳主廚回台南創業　予島12/28開幕「今日開放訂位」

含蘇丹紅化妝品原料賣給13廠商　亦鴻企業負責人涉詐欺30萬交保

9戰8敗還輸爐主！字母哥幾乎刪光公鹿貼文　轉戰尼克傳聞再起

【閉嘴，把錢投資我身上】高市早苗喊《進擊的巨人》名言！ FII峰會現場爆地鳴掌聲

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

更多熱門

相關新聞

考上台大碩班！報到網站竟顯示「放棄錄取」　兇手抓到了

考上台大碩班！報到網站竟顯示「放棄錄取」　兇手抓到了

一名陳姓學生先前錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，孰料，卻接獲同學告知，他在台大報到網站上顯示的資料竟是「錄取放棄」，他質疑網站遭駭客入侵，隨即報警處理，揪出了住在南投縣草屯鎮的駱姓同學，由於雙方已和解，南投地檢署給予駱男緩起訴處分。

住宿生和租屋族也拿得到！　台大學生校園自主發放「小橘書」

住宿生和租屋族也拿得到！　台大學生校園自主發放「小橘書」

台大學生會開出1條件！達標就發500份雞排

台大學生會開出1條件！達標就發500份雞排

台大EMBA高球日五屆傳承　揮桿展現「歡樂、凝聚、榮耀」

台大EMBA高球日五屆傳承　揮桿展現「歡樂、凝聚、榮耀」

教授夫妻洩研究成果　北醫痛失122億新藥利益

教授夫妻洩研究成果　北醫痛失122億新藥利益

關鍵字：

台大碩士班竄改資料

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面