碩士生錄取遭冒名放棄　台大同意「外加名額」入學：新增認證機制

一名錄取台大光電所碩士班學生，今年6月傳出錄取資格遭不明人士冒名竄改為「錄取放棄」。警方追查發現，竟是其大學同學利用偷拍身分證後偷改，涉案人坦承犯行並道歉。台大表示，將此案以救濟方式送校方招委會審議，允許該生入學，現經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，校方仍精進認證機制，新增個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

受害的陳姓學生今年6月向《ETtoday新聞雲》投訴，今年3月初錄取台大光電工程研究所碩士班正取學生資格，3月25日在招生報到網站報到成功，在6月2日晚上卻被告知在台大報到網站顯示放棄，該生質疑台大網站有漏洞，但台大則以從未發生類似事件反駁。

不過，此事真相終於大白。經過警方追查，發現電腦操作地點位於南投縣，之後鎖定陳生的大學同學駱姓男子。根據檢方資料顯示，駱男因先前曾偷拍陳生身分證資料，得知陳生考上台大後，竟上網更改陳生報到紀錄。由於駱男在南投地檢署的偵查中承認犯行，並和陳生達成和解，檢察官予以緩起訴1年，並要求駱男在6個月內接受一次法治教育課程。

台大今（3日）表示，事發後台大以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許該生以外加名額方式於114學年入學。現經過檢警調查後，證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致。

台大進一步指出，經過清查台大歷年招生，除本案外，從未發生類似事件。為避免類似事件重演，台大內部也討論精進機制，現有台大各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，新增須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。