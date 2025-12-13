爆撞別人家圍牆、樑柱畫面曝！彰化賓士男慘翻受困…竟是爛醉上路

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣芬園鄉員草路今(13日)凌晨發生一起嚴重車禍，1輛賓士莫名失控擦撞民宅圍牆，再衝撞大門柱子噴飛，駕駛梁姓男子(38歲)當場受困車內，蕭蕭獲報到場緊急將梁男救出送醫，幸無生命危險，然警方酒測發現其酒測值高達0.99mg/L，已是爛醉如泥狀態，後續將依法送辦。

▲員林一名男子酒後駕駛賓士，自撞民宅翻覆受困。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

事發畫面中可以看到，要價破百萬的黑色賓士先高速擦撞民宅圍牆，擦出一陣白煙，再撞上民宅大門旁的樑柱後噴往路邊翻覆，撞擊力道相當猛烈，巨大聲響更驚醒睡夢中的住戶。

警消指出，本案發生在13日凌晨1時許，梁男駕駛賓士沿員草路2段往草屯方向行駛，期間失控衝撞民宅後翻覆，梁男當場受困，消防人員到場後利用楔型墊塊固定車身，協助梁男脫困，並送往員林基督教醫院救治，所幸其意識清楚，僅受有頭部撕裂傷，無生命危險。

但警方進行酒測後發現，梁男酒測值已達0.99mg/L，已是爛醉如泥的程度，涉犯公共危險罪，後續將依法送辦。另現場於凌晨3時30分恢復交通，由拖吊車協助將賓士吊離。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。