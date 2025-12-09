路上很少見「男友貼心1舉動」？大票妹子反點頭：喜歡自己拿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在Dcard發起討論，過去韓劇、偶像劇盛行「暖男文化」時，男生幫女友拿包包幾乎被視為貼心象徵，如今卻越來越少見。文中他列出4點分析，並好奇問「你喜歡男友幫你拿包包嗎？還是覺得『自己的包包自己拿』更方便自在呢？」話題引發熱論。

何微律師在Dcard發文，文中提到，2009～2015年間，「男友幫拿包包」在戲劇裡象徵加分，但現在幫忙拿包包的畫面似乎越來越少。他認為這跟自主權、界線、法律概念有關，接著提出4點分析。

首先，現在女生多半認為包包是穿搭的一部分，且裡面放的物品如手機、水瓶、錢包、鑰匙，都是隨時會用到的必需品，自己拿反而比較方便，「不然會變成每件小事都要找男友拿，很麻煩」。

第二點「包包其實代表一個人的行動自由」，鑰匙或重要物品不在自己身上，就等於在外行動受限，也並非質疑男友是否控制，而是現代女性開始更注重自主性，會希望自己的物品自己掌握。

第三點，何微律師認為，真正的安全感是「重要東西在自己身上」。最後，不主動幫拿包包的男友並不是不貼心，反而代表尊重界線、不強行接手、不造成負擔，是更健康的互動方式。

貼文引發共鳴，「喜歡自己拿」、「我老公會把我的香奈兒包放地上，我就不喜歡他幫我拿」、「包包是穿搭的一部分，我不會想給另一半拿」、「完全不會想給另一半拿包，交往、懷孕、到二寶媽幾乎都自己拿，給另一半拿超麻煩」、「好好笑，對我來說，包包是穿搭的一部分，男友幫我拿的時候我會覺得，欸幹他幹嘛奪走我的配件啦！」

但也有女網友表示，「出門都是老公拿包，我自己拿他會說我拿就好了（除非我今天出門背小廢包），不然基本上都是老公拿，因為我忙著喝飲料吃東西」、「我是廢物！我男朋友都會主動幫我拿包包、幫我綁鞋帶、出門搶著付錢，我就只要在他旁邊煩他就好。」