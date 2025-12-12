　
國際

11歲「烏克蘭男孩」親述被俄軍轟炸：與母永別　口譯員當場落淚


記者葉國吏／綜合報導　

11歲烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）近日在法國史特拉斯堡歐洲議會發表感人演說，訴說自己在俄軍轟炸醫院時失去母親的悲劇，還有經歷致命燒傷的過程。羅曼的發言讓現場不少人濕了眼眶，連翻譯人員都忍不住哽咽，場面令人動容。

英國媒體《太陽報》報導，羅曼描述當天在烏克蘭文尼察（Vinnytsia）醫院裡的恐怖情景。他回憶那是他最後一次看到媽媽的時刻。當他說到自己只能在瓦礫中觸摸到母親的頭髮，與她道別時，現場的口譯員一時情緒難以平復，只能暫時交棒給同事。這起轟炸共造成24人喪生、至少202人受傷。

羅曼在襲擊中傷勢嚴重，之後陷入超過100天的昏迷。他接受了35次複雜手術，身上45％燒傷，部分傷口甚至深及骨頭，還有彈片殘留和手部骨折。醒來時，他四肢和頭部都包著石膏，頭髮也幾乎掉光，身心都受到了極大打擊。

儘管經歷這麼多苦難，羅曼靠著手風琴來復健雙手的靈活度，甚至在2024年底贏得國際手風琴大賽。他三年後來到歐洲議會，持續為戰火下的烏克蘭兒童發聲，用音樂和故事感動世界。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

