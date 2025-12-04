陸90後10億身家投資人公開徵婚　自稱「戀愛腦」立志超越巴菲特

▲投資額高達10億人民幣的劉鑫在網路上徵婚，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名90後「十億級」投資人，自述為十多家上市公司股東、持股市值逾10億元（人民幣，下同），他近日發出「徵婚啟事」，自述為「戀愛腦」，強調價值觀須以感情為中心，引起網友熱議。外界原推測他為大金重工重要股東劉鑫，本人後出面證實，他表示，徵婚啟事曝光後每天收到數百個加好友申請，目前已開始與部分對象接觸但尚未決定。

《極目新聞》報導，近日，一則由個人帳號發佈的名為《投資人真心徵婚》的文章在社交網站獲得熱議。

該文章以第一人稱表示，作者為90後職業投資人，參與多家上市公司股權，包括大金重工、國晟科技等，並自稱「立志超越巴菲特」，希望找到同樣把感情視為首要的伴侶，文章還附上多種聯絡方式。

劉鑫表示，自己工作強度大、社交少，長期單身，因此以公開徵婚方式，加速尋找價值觀契合的對象。他透露，徵婚文發布後每天有數百人申請加微信，目前已有數名可進一步了解的對象。

對於股東徵婚一事，大金重工股份有限公司董事會回應稱，公司第三季報告中確有名為「劉鑫」的股東，但對其公開發文徵婚的狀況並不清楚。根據該報告，截至9月，劉鑫持有大金重工1226.51萬股（1.92%）；截至12月4日，公開數據顯示其持股為1227萬股，佔比1.94%。