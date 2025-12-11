　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資本額僅1900萬標到5.9億炸藥案　吳宗憲諷：裝修公司曾運過軍火？

▲▼立法院國民黨團召開「面對非洲豬瘟：闢謠+提問」記者會，首席副書記長林沛祥、立委吳宗憲、牛煦庭出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國防部採購金額高達5.9億元新台幣的RDX炸藥，卻傳出得標的「福麥國際」主要是從事室內裝修。國民黨立委吳宗憲11日批評，該公司資本額只有1900萬，根本「不符合」採購規範，裝修公司過去運過軍火嗎？還是只運過裝潢建材？國防部連「確認廠商有無能力交貨」都不管了嗎？

吳宗憲表示，國防部採購5.9億元的RDX炸藥，得標者竟是「室內裝修公司」。面對質疑，如果國防部只會跳針說：廠商有「國際貿易業」的營業登記，符合資格，那就是在欺騙全國民眾，掏空我們的荷包。大家買一台幾十萬元的車、裝潢一間房子，都會先看對方有沒有能力交貨、有沒有交易實績、有沒有穩定的上游供應。

吳宗憲提到，因為大家都知道，營業登記不等於真有交易能力。況且，這是軍用高風險物資，依據特殊軍事採購適用範圍及處理辦法，採購的安全、專業標準只會比民間更高，不會更低。更何況，依據國防部自己的軍品廠商認證辦法，會要求廠商要提出財務狀況、專業技術、下游供應商與營運實績等完整說明。這也證明，絕不可能只靠商業登記一行字就能涵蓋。

吳宗憲說明，5.9億元是法定「巨額採購」要看財力和經驗。根據巨額採購認定標準，財物採購超過1億元就屬「巨額」。本案高達5.9億元，廠商應具備：財力門檻(1/10)：實收資本額不低於標案預算1/10；實績門檻(2/5)：過去需有製造或進口炸藥的交易經驗。至少要做過一筆契約或數量，不低於這次標案預算的2/5

「國防採購也是採購，不能無法無天」，吳宗憲質疑，查核履約能力了嗎？廠商資本額只有1900萬，根本「不符合」採購規範阿！查核國際貿易實績了嗎？裝修公司過去運過軍火嗎？還是只運過裝潢建材？國防部連「確認廠商有無能力交貨」都不管了嗎？請問國防部：只有一家廠商投標？你們這筆5.9億的巨額軍購，是「故意」不設門檻，好「量身打造」讓「裝修公司」輕易得標嗎？我跟大家報告，這在實務上就是標準的「圍標」或「綁標」訊號。

吳宗憲要求國防部，1.公布資格標審查細節：廠商具備承攬5.9億軍火貿易案的履約能力與財力？是否有足夠現金流支付國外貨款？有無進出口實績與供應鏈證明？還是打算拿著國防部的合約去向銀行搬錢（做無本生意）？若廠商過去連台南市10萬元的小工程都有「借牌」紀錄，國防部憑什麼相信在5.9億的軍火案，會老實履約？

2.啟動工程會稽核+政風調查：限制性招標要邀請「二家以上」比價 。為何本案「只有一家獨門生意」，且半年前剛改登記就得標？是量身訂做？針對「單一廠商投標」且「資格顯不相當」的異常情形，立案調查有無人謀不臧。
軍事商購不是兒戲。如果最後買來的是劣質炸藥，或者廠商拿錢落跑，犧牲的是前線官兵的生命安全。

吳宗憲說，尤其這次史上最高的1.25兆國防預算，國防部交來的卻只有7頁PPT報告，連後續驚人的維運成本都交代不清。試問，如果你們連一筆近6億元的採購案都搞得如此荒腔走板、漏洞百出，我們又怎敢把兆元級的預算交到你們手上？身為監督預算的民意代表，嚴格審查是他的天職。我們絕不能閉著眼睛輕易放行，淪為行政部門的橡皮圖章。我們絕對支持國防自主、加強國軍精實戰力；但我們絕不接受，國防部把納稅人的血汗錢，大把大把送進「空殼公司」的口袋。

裝修公司接國防部炸藥標案　徐巧芯揪貓膩：是否有許可證？

國民黨立委王鴻薇昨踢爆，國防部名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標。對此，國民黨立委徐巧芯11日也質疑，得標單中有貓膩，裡頭原產地國別寫中華民國，一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？更不可能。福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，有許可證嗎？根據國防部昨天的新聞稿，仍然沒有說清楚。

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

比TNT猛1.8倍　「海掃更」是什麼？

裝修公司5.9億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

關鍵字：

資本額炸藥吳宗憲裝修公司軍火

