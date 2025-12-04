颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

▲台9線馬太鞍溪橋鋼便橋施工進度超前，預計明年1月底前通車。（圖／公路局東工分局提供）

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪橋9月23日因堰塞湖溢流遭洪水沖毀後，交通部除於10月緊急搶建溪底涵管便道以恢復通行，也同步推進鋼構便橋與永久橋工程，採三路並行方式加速重建。公路局東工分局表示，馬太鞍溪鋼便橋目前施工進度已超前7%，預計明年1月底前可順利通車。

「台9線231k+952馬太鞍溪鋼便橋工程」受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響，河床抬高、水位上漲及多次河水暴漲，導致水路劇烈改變，影響位於河床上的鋼立柱工作面施工。臨時水路改道所設置的土石堤亦數度遭沖毀。所幸在公路單位啟動預警機制後，皆能及時完成現場人員與機具撤離，但鋼便橋鋼柱仍因此無法施工達8天。經交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段協調施工廠商後，積極增派人力與機具投入，目前整體工程進度已提前。

公路局東工分局表示，馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度超前7%（預定41%、實際48%）。立柱共72墩，已完成53.5墩；河床上僅剩高灘地1.5墩尚未施作。立柱帽梁及繫梁部分，72墩已完成47 墩；鋼便橋覆工鈑共71跨，也已完成45 跨，並同步進行既有路面銜接段與路面工程。

交通部政務次長陳彥伯於2日晚間，率同公路局總工程司陳進發及東分局分局長林文雄前往工地，並親自送上肉粽、刈包、麵包及飲料等宵夜，慰勞在現場搶修的工班人員。他對於團隊日夜趕工、並於11月29 日搶通便道的努力表達感謝，也期許公路團隊持續奮力完成後續階段作業，以明年1月底前搶通鋼便橋為目標，進一步提升用路安全，並加速恢復當地民眾的正常生活。