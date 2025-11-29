　
地方 地方焦點

光復災區重建編列300億！災民預算大幅提升　各項補助一次看

▲▼因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受損車輛統一放置大農大富園區專闢停車場，每輛將補助50萬。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受損車輛統一放置大農大富園區專闢停車場，每輛將補助50萬。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》已於11月11日經總統公布施行，政府編列300億元預算，原本實際用於花蓮災民僅佔6％，在花蓮縣政府的全面檢核及崐萁的極力爭取下，今天由韓國瑜院長邀集三黨及各部會協商，要求增列的所有補助經費，全數無異議通過。

下周二完成《中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案》三讀通過後，三週內行政院將到光復災區舉行說明會，向全體居民詳細報告重建特別預算各項補助辦法。

汽車補助50萬，機車補助5萬，災區多達2534輛汽機車全毀，在傅崐萁立委強力要求爭取下，汽車/大型重機每輛補助50萬元（原先每輛僅補助5萬），機車/輕型2輪每輛補助５萬（原先每輛僅1萬元），輔助車輛補助80％，針對生財器具及維持生計的運輸車輛，大幅調高補貼預算。

榮民總醫院鳳林、玉里分院為花蓮鳳林、光復、萬榮之重要醫療機構，此前鳳林分院護理師缺額率高達35％，以致於潰壩災難發生後，災區照護嚴重不足。退輔會及衛福部決議在15個月內，補助兩院增聘急重症醫師及留任護理人員獎勵金共計5,460萬元，以強化南花蓮急重症照護網，確保未來災害發生時，玉里與鳳林兩院具備可持續、可動員、可擴充的人力基盤，真正提升區域醫療韌性。這不僅是災後重建，也是花東永續發展的重要基礎。

▲▼因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受損車輛統一放置大農大富園區專闢停車場，每輛將補助50萬。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

多數重建計畫為跨年度執行，包括清淤工程６年期、石砂防治工程４年期、公路修繕３年期、淤泥及廢棄物清除３年期，上述工程所造成的環境污染將影響災民身體健康，衛福部將研議提出６年期的健檢全額補助。

新增補助萬榮、鳳林及農民團體受災農田部分，農水署原編列10.8億，辦理農水路及灌溉排水設施復原重建、農地重劃等。鳳颱颱風二次溢流後，萬榮鄉及鳳林鎮新增130公頃農田埋沒，納入補助，同時將農民團體之農地納入農田整復範圍。

溫網室等生財器具補助八成，由於1110鳳凰颱風造成馬太鞍溪二次溢流，使鳳林鎮、萬榮鄉農產損失嚴重，兩個颱風造成農民團體及民眾生財器具、毀損之運輸車輛、施工機具、溫（網）室設備、農業機械、育苗室及育苗場域遭洪水泥沙肆虐受害損失，農業部將比照丹娜絲，補助所有設施設備八成。

原鄉教會寺廟部落重建經費增1.8億
原民會除原編列4.68億，補助地方政府辦理原住民族文化健康站、原住民族地區聚會所、教會（堂）復建計畫外，原住民族傳統藝術豐羽計畫、文化驛站及產業中心建物、大馬太鞍文建站、大同文建站、明利馬太鞍部落聚會所、明利落部內道路排水改善、紅葉村紅葉部落災後復建工程等等，缺額將近兩億元，原民會將增列預算。依《原住民基本法》，確實回應FATA’AN部落青年五大訴求，所需經費若有不足，應在額度內再編列特預算支應。

受災戶獨立房屋有所有權狀，設有門牌未實際居住者，不受一人一戶之限制，行政院及賑災基金會將予以救助。凡土石入侵30公分以上之家戶，每戶住屋受災補助2萬元。

增列11億元萬榮、鳳林清淤經費，因應鳳凰颱風造成萬利村及萬榮、鳳林部分路段與區域排水設施嚴重淤積，水利署研議增列11億清淤重建經費。

光復鄉社會福利機構受損，需購置設備並復原重建需500萬元，長照機構住民生活供應、安置需求及相關經費需150萬以上，衛福部同意增加補助經費。
 

