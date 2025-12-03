「雄獅部隊」女士官BMI超標　竟找人事官造假！自曝留營理由

▲廖姓女士官因過重，年度體檢表（BMI）值超過標準不符留營標準，林姓人事官幫忙變造體檢表，2人雙雙被送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍桃園楊梅某部隊服役的廖姓女士官，因年度體檢體格指標值（BMI）值超標，不符留營標準，同僚林姓人事官幫忙協助變造體檢表，將紅字改為綠字，讓廖姓女士官陳報審核獲得留營，事後被戳穿雙雙被送辦，桃園地檢署偵結依偽造文書罪嫌將2人起訴；桃園地院開庭時，2人均認罪並先後說明原因，其中廖女因家境清寒，須負擔家計為由，林男辯稱因上級希望留營人數越多越好才出此下策，法官諭知改為簡式審判程序將於日內宣判。

桃檢調查，269旅（雄獅部隊）28歲的廖姓女士官與26歲的林姓人事官，2人均為陸軍桃園市某部隊同僚關係，廖女於2023年度體檢體格指標值（BMI）值超標，不符合留營標準，林姓人事官獲悉後鏡協助變造公文書之犯意，由林姓人事官於去年3月28日下午3時許，在部隊以手寫紙條浮貼方式，將廖女個人年度體格分類檢查表「異常項目：BMI」欄位之複檢結果更改為複檢合格之數據（即BMI：25.26），將體檢表翻印後將變造後體格分類檢查表影本交還廖女。

廖女再持不實體格分類檢查表影本向部隊人事科上級行使，順利取得志願留營3年之資格，但事後仍遭部隊發現有異，將全案移送桃園憲兵隊偵辦；桃園地檢署複訊時，廖、林2人均坦承犯行，檢方認為廖、林2人犯行足堪認定，依陸海空軍刑法之行使變造公文書罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，法官訊問被告2人變造數據原因，廖女坦承，因部隊要求先繳志願留營資料，明知自己體重過重不合格，為能申請繼續留營將不合格體檢資料交給林姓人事官，請其幫忙上呈長官爭取繼續留營，主因自己需負擔家中經濟。

廖女還說，擔任士官月薪約5萬5000元左右，每月需繳2萬償還父親代墊大學學費外，還需支付家中開銷，另有有1弟1妹就學中，因母親身體狀況不佳，只能趁休假回家照顧，若無法繼續留營就面臨退伍，她想幫助家計才希望能繼續留營。

林男則聲稱，為配合長官要求繳交資料，若廖女體檢結果不合格將無法繼續留營，單位主管希望留營的人數越多越好，針對BMI值不合格部分，看看是否能有更改條件，為免廖女因體檢不合格必須辦退，才會幫忙變造資料等語；其辯護人亦向法官求情，被告2人均深刻悔改，在部隊內部已受懲處，請法官考量2人沒有前科紀錄，盼能從輕量刑、給予緩刑機會。

廖、林也向法官表述，希望能以勞動服務或捐款方式獲得緩刑機會，請求法官給予自新機會，保證不會再犯；法官則諭知辯論終結，將於日內宣判。