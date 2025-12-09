酒駕惡徒撞死主播兒！15次黑歷史拒繳17萬罰鍰　想用自首拚減刑

▲一名吳姓男子酒駕撞死主播兒子，今日庭審主張有自首適用。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

酒駕惡徒吳姓男子今年3月酒駕開別人的「運兵阿法車」撞死陳姓主播的22歲兒子，今日審理時，檢方提出吳男除了有多項前科，甚至有駕車高達15次違規、17萬罰鍰至今一毛未繳。辯護人雖主張吳男都認罪，就是否適用自首減刑則有爭點。

今年3月8日凌晨，陳姓高醫大高材生因為實習而到台中生活，努力的他半夜還跑外送賺取生活費，結果行經西屯區時，遭一名無駕、酒駕、闖紅燈的吳男駕車猛力撞上，陳生傷重死亡，吳男還一度肇事逃逸，最後自行跑到派出所投案。案件經由中檢起訴，台中地院國民法庭昨日與今日審理，預計明日上午評議後宣判。

台中地院國民法庭今日續行審理，公訴檢察官陳昭德舉出，吳男有多次妨害自由、傷害前科。更離譜的是，他有15次各項交通違規紀錄，累計罰鍰高達17萬餘元，但是至今「一毛都沒有繳」。

▲陳姓體育主播特別穿上兒子的衣服，象徵帶著兒子到法庭上。（圖／記者許權毅攝）



法庭上，陳昭德提示陳姓主播筆錄內容，讓陳不斷大哭拭淚。陳姓主播向檢察官說，悲痛稱「台灣這麼文明，卻還是發生酒駕這種事情，現在少子化的年代，一個孩子要培養到這樣多麼不容易，原本要從高醫大畢業，卻來不及規劃人生，要求重刑」。

吳男辯護律師則主張，吳男就檢方起訴內容均坦承犯行，但是否構成自首減刑之由爭執。並傳起初偵辦此案的西屯所黃姓員警到庭作證，釐清為何當初會有2張拘票登載內容有差異情況。

黃姓員警說明，事發於凌晨3點多，在5點6分調閱到吳男逃逸位置，吳男突然在5點13分進入所內，稱「撞到人了，我有喝酒」。隨即在5點23分對吳男實施酒測。起初拘票填寫時間為5點23分，但因為在18時21分偵查隊才出示拘票，進而修正時間。