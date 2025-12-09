　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

▲▼日本青森縣強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本青森外海發生7.6強震，郭鎧紋提醒，近期可能有規模8強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.6強震。地震專家郭鎧紋表示，7.6地震相當於125顆原子彈威力，日本氣象廳根據311地震的經驗，警告一周內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％，等於提高100倍，代表7.6可能是前震，近期民眾若到日本旅遊要注意，尤其是滑雪，因為地震恐引發雪崩。

日本青森縣東方外海昨夜11時15分，發生規模7.6強震，地震深度約44公里。後續餘震不斷，台灣時間今（9日）上午7時59分，又發生芮氏規模5.1餘震，震源深度約30公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震專家郭鎧紋表示，7.6地震相當於125顆原子彈威力，地震原因是太平洋板塊隱沒到北美板塊，和台灣無關，而這起地震震央位置，又比日本311強震震央稍微北邊一點，所以引發日本氣象廳關注，警告一周內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％。

郭鎧紋進一步說明，這等於提高100倍，代表規模7.6地震，很有可能只是前震，後面恐還有規模8的強震，因為在311規模9.0強震發生前，曾發生規模7.3地震。但前震變主震機率僅有5%，並不算太高，所以也不必特別恐慌。

不過，由於民眾經常前往日本旅遊，郭鎧紋建議，不少民眾在冬季時前往日本滑雪，而強震比較容易引發雪崩，建議近期盡量少去，若在日本旅遊時，要多留意日本政府發布的相關地震資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

青森地震！台灣客「死守電視」一票台人曝真相　爆共鳴笑噴

首波冷氣團周末南下　低溫一夜驟降「探12度」　

青森強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收到推播　還支援繁體中文

快訊／10:45花蓮規模3.4地震　最大震度1級

北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「從22樓狂奔到1樓」！畫面曝

台大醫申請入學「棄英文改採社會」　3校醫學系二階甄試撞期

開通了！館長嗨曬「抖音商業號」粉絲數已超30萬：月底直播

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

青森地震！台灣客「死守電視」一票台人曝真相　爆共鳴笑噴

首波冷氣團周末南下　低溫一夜驟降「探12度」　

青森強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收到推播　還支援繁體中文

快訊／10:45花蓮規模3.4地震　最大震度1級

北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「從22樓狂奔到1樓」！畫面曝

台大醫申請入學「棄英文改採社會」　3校醫學系二階甄試撞期

開通了！館長嗨曬「抖音商業號」粉絲數已超30萬：月底直播

月經不適個案大增！30多歲女工程師痛到得用藥　醫揭生活4關鍵

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

生活熱門新聞

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

花蓮5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」

Buffet推「蝦蟹吃到飽」　台中人衝了！

更多熱門

相關新聞

雲林古坑連2震　專家：推測和大尖山斷層系統有關

雲林古坑連2震　專家：推測和大尖山斷層系統有關

近期台灣地牛頻頻翻身，繼苗栗縣竹南鎮接連發生3起地震，雲林古坑今（21日）也接連發生規模4.3、3.3地震，深度僅有5公里左右。地震專家郭鎧紋表示，古坑連兩震屬於極淺層地震，但和梅山斷層無關，推測和大尖山斷層東邊的斷層系統比較有關，而近期的小地震有助於累積能量釋放，民眾不用太擔心。

苗栗罕見連3震　專家揭成因：「新竹前緣構造」地底破裂

苗栗罕見連3震　專家揭成因：「新竹前緣構造」地底破裂

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主震

菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主震

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

關鍵字：

日本青森7.6地震郭鎧紋

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面