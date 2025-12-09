日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

▲日本青森外海發生7.6強震，郭鎧紋提醒，近期可能有規模8強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.6強震。地震專家郭鎧紋表示，7.6地震相當於125顆原子彈威力，日本氣象廳根據311地震的經驗，警告一周內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％，等於提高100倍，代表7.6可能是前震，近期民眾若到日本旅遊要注意，尤其是滑雪，因為地震恐引發雪崩。

日本青森縣東方外海昨夜11時15分，發生規模7.6強震，地震深度約44公里。後續餘震不斷，台灣時間今（9日）上午7時59分，又發生芮氏規模5.1餘震，震源深度約30公里。

地震專家郭鎧紋表示，7.6地震相當於125顆原子彈威力，地震原因是太平洋板塊隱沒到北美板塊，和台灣無關，而這起地震震央位置，又比日本311強震震央稍微北邊一點，所以引發日本氣象廳關注，警告一周內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％。

郭鎧紋進一步說明，這等於提高100倍，代表規模7.6地震，很有可能只是前震，後面恐還有規模8的強震，因為在311規模9.0強震發生前，曾發生規模7.3地震。但前震變主震機率僅有5%，並不算太高，所以也不必特別恐慌。

不過，由於民眾經常前往日本旅遊，郭鎧紋建議，不少民眾在冬季時前往日本滑雪，而強震比較容易引發雪崩，建議近期盡量少去，若在日本旅遊時，要多留意日本政府發布的相關地震資訊。