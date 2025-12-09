青森強震影片曝！災後釀森林大火　居酒屋啤酒杯砸碎一地

記者張靖榕／綜合報導

日本青森縣8日深夜發生規模7.6強震後，各地陸續傳出災情，官方統計目前至少6人受傷。社群網站流傳多段地震與後續災害畫面，包括辦公室狂搖，整棟建築不斷發出碰撞嘎吱聲，還有災後引發的森林大火。

X上的一段影片顯示，朝日放送電視台八戶支社的辦公室內，在8日深夜11時15分開始發生劇烈搖晃，周圍不斷發出恐怖撞擊、敲擊生，桌上紙品散落一地，恐怖搖晃長達1分鐘以上。

災後幸畑地區一棟建物發生火災。青森縣消防部門指出，還有引發森林大火，當地居民上傳火災畫面，有人拍到多輛消防車緊急出動救援。

▲日本青森縣地震後景象。（圖／翻攝Ｘ）



許多居民也紛紛上傳災後一片狼籍的景象，有人家中雜物、小櫃子全倒在地上散成一團，還有居酒屋大量啤酒杯全雜碎在廚房地板上，冰箱和儲物櫃門大開。

地震引發海嘯警報，震央周邊許多居民深夜駕車緊急撤往高地避難。各地也回報建築牆面崩落、商家櫥窗破裂、室內物品散落等災情，部分地區停水。另有一棟木造民宅倒塌，所幸屋內無人受困。

▲路面出現大裂縫，自小客車墜入。（圖／達志影像）



▲日本青森縣地震後景象。（圖／翻攝Ｘ）



災情中最受關注的是一處道路因地震出現大面積塌陷，一輛自小客車不慎墜落坑洞，車上50多歲男性自行脫困後因腰部疼痛送醫。當局指出，現場仍在封鎖管制中，工程單位已趕往搶修。

地震後仍持續傳出餘震，當局呼籲居民留意建物結構安全、避免靠近受損道路，並持續留意海嘯與防災資訊。