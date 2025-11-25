台南市550位園長主任齊聚研習　強化正向管教落實虐童零容忍

▲台南市教育局辦理幼兒園園長／主任研習，強化正向管教與通報知能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造安全友善的幼教環境、落實「虐童零容忍」政策，台南市教育局25日及12月2日，於溪南、溪北兩地舉辦「公私立幼兒園園長／主任正向管教及通報知能研習」，共邀集近550位園長與主任參與，透過法令解析與實務案例討論，強化主管人員在正向管教、違法事件辨識與通報流程上的專業能力，共同守護幼兒身心發展。

市長黃偉哲表示，幼兒園肩負照顧與教育的重要角色，每位幼童都是家庭最珍貴的寶貝，園所必須確保學習環境安全無虞。他強調，虐童零容忍是市府既定政策，本次研習希望從管理階層確立法令觀念，使園長成為園內推動正向管教的核心力量，從源頭預防不當對待事件。

教育局長鄭新輝指出，處理幼兒園違法事件時，經常發現行為人對法令認知不足。此次研習特別安排「違法事件通報程序與知能」及「幼兒輔導與管教相關法令」課程，並以具體案例說明常見的不當行為，包括打頭、推頭、壓制幼兒身體等，也同步講解可行的正向管教措施，盼園長與主任返園後能透過園務會議向教保服務人員傳達正確觀念。

鄭新輝指出，園長與主任是園所管理的關鍵角色，除督導正向管教落實，也應依本市自主風險管理檢核表，定期巡堂、抽查監視器畫面與檢視園務管理情形，掌握幼兒學習狀態，及早發現疑似違法事件。他重申，若園所發生教保服務人員違法情形，一旦查證屬實，負責人將面臨最高6萬元罰鍰，情節重大者更可能遭減招、停招或廢止設立許可。

此次研習延續教育局推動「虐童零容忍」的政策方向，藉由系統化培訓與現場宣導雙軌並進，逐步形塑溫暖且正向的教保文化。教育局強調，教保服務「零體罰」是基本原則，若有教保服務人員違法對待幼兒，最高可處 60 萬元罰鍰並終身不得任職，展現市府守護幼兒安全的決心。未來也將持續推動專業研習，要求各園全面落實正向管教，共同打造安全、快樂的幼兒成長環境。