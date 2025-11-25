1歲童「腦出血抽搐」送醫救回　雙親與保母被控重傷害結果出爐

▲男童不明原因出現腦出血、視網膜出血，急救時一度陷入命危，所幸醫治後已無大礙。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

北市1名保母去年在照顧1歲男童時，發現男童突然開始抽搐，緊急送醫救回一命，台大鑑定認為，男童遭人為外力導致腦出血、視網膜出血，台北市政府將男童父母以及保母都依妨害幼童發育等罪嫌送辦。台北地檢署調查男童身上沒有反覆陳舊傷痕，應非受到故意凌虐，但也無法查證是誰不慎弄傷男童，25日處分全案不起訴。受傷男童定期回診已無相關後遺症。

據了解，受害男童的父母都是公職人員，花錢請保母全日照護男童，2024年4月清明連假時，男童被父母帶回老家，與親友相聚同樂，期間男童父親發現男童的囟(讀音信，位於頭頂)門突起，行為也不若以往有活力，因此帶男童去就醫，但未找出原因。

假期結束後，男童被送回保母家，當天下午就開始出現眼神呆滯且不自主抽搐，保母發現後，立即報警將男童送到馬偕醫院急診，男童一度命危，所幸緊急救治得當，轉入一般病房。

由於男童身上並沒有外傷，卻出現如此離奇症狀，台大兒童醫院受託檢視相關病例，認為男童是遭到外力影響，導致腦內出血與視網膜出血，而這項人為因素應該發生在送醫前的幾天之內，台北市政府依鑑定報告，告發男童父母與保母涉嫌重傷害、妨害幼童發育等罪。北檢調查，男童在定期回診接受神經、視力等專科治療後已無大礙，並不構成重傷害。

此外，男童身上沒有其他陳舊傷痕，可排除遭到多次或長期反覆虐待的情形，另在男童可能受傷的期間內，分別與保母、父母以及父母的親友有過接觸，這些人都沒有施暴跡象，即使是同時在保母家的其他幼童，也沒有足夠力氣抱起男童搖晃成傷，因無法確認到底是否有人過失導致男童受傷，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴男童父母與保母。