最愛吃台灣芭樂是「這國」！年砸1.5億買1823公噸　外銷占比逾7成

台灣芭樂豐富營養，除了國人愛吃外，也深受加拿大喜愛，光去年（2024年）就買下1823公噸，出口額約499.9萬美元（約新台幣1.5億），占比73%。

根據芭樂外銷數據顯示，台灣去年外銷芭樂總數為2547公噸，總出口額約681萬美元（約新台幣2.1億），其中銷往「加拿大」就佔1823公噸、比例達71.5％，出口額則是499.9萬美元（約新台幣1.5億）。

至於今（2025）年前10個月的芭樂外銷，第一名仍是加拿大奪下，出口高達1154公噸、佔總量77％；第二名則是香港、第三名新加坡、第四名美國、第五名馬來西亞。

據了解，今年6月歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，促成台南芭樂首次成功進軍歐盟，活動現場芭樂、鳳梨迅速秒殺銷售一空，活動現場人潮相當踴躍。

對此，台南市長黃偉哲就表示，除了芭樂與鳳梨，明年台南也將積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果成為歐洲餐桌上的精品水果。另外，台灣駐荷蘭代表田中光也表示，「荷蘭可望成為我國農產布局歐盟的關鍵樞紐」。



