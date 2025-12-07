　
社會 社會焦點 保障人權

半導體已婚女偷吃懷孕　綠帽夫崩潰求償吞敗...二審逆轉勝

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲外遇示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名任職知名半導體大廠的已婚女職員偷情與小王交往曖昧、頻繁開房，甚至以「老公、老婆」互稱，最後更意外懷孕，未料女方反倒質問小王「你跟我在一起時，到底跟多少人上過床？」東窗事發後，女方丈夫憤而提告求償，一審判偷情的兩人免賠，但高雄分院審理後大逆轉，改判人妻與小王須連帶賠償20萬元精神撫慰金，全案定讞。

判決指出，原告阿雄（化名）與妻子小莉（化名）結婚19年，因工作關係長期在外縣市奔波，期間小莉任職於高雄知名半導體大廠，卻與男子阿志（化名）擦出婚外情，雙方密切交往，以夫妻相稱，多次發生性行為，小莉甚至因此懷孕。

直到2024年4月，阿雄意外發現2人頻繁往來的曖昧書信，才赫然得知遭妻子戴了大綠帽，憤而向法院提告，向小莉及阿志連帶求償70萬元精神慰撫金，庭審期間，小莉辯稱已向丈夫坦承犯錯並道歉，雙方曾談妥「和解撤告」，但因丈夫反悔提告，所以才拒絕支付賠償金，阿志則始終未到庭說明，一審認為阿雄的舉證不足，因此判兩人免賠。

全案上訴後，高分院法官調查發現，小莉懷孕後對阿志態度急轉直下，質問對方「你要保丁○○（另一名女友）還是小孩？」、「你跟我在一起的時候，到底跟多少個人上床？」甚至嗆聲「2個星期沒收到你的信，孩子留不留我自己決定」。

此外，阿志先前寄給小莉的情書中，也曾多次表態要當「好老公、好丈夫、好爸爸」，甜言蜜語寫道「你們是我的生命動力，是我的終點站」，顯見2人關係早已超越普通交友，因此認定小莉與阿志不正當交往、發生性關係，已侵害阿雄配偶權，因此改判2人應連帶賠償20萬元精神撫慰金，全案確定。

12/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

半導體已婚女偷吃懷孕　綠帽夫崩潰求償吞敗...二審逆轉勝

台中一名人妻因協助丈夫處理手機事務，意外揭露婚姻裂痕。她在丈夫手機中發現丈夫與女同事的親密對話、合照，以及多次前往汽車旅館的紀錄，丈夫在逼問下很快就坦承出軌。人妻事後提告求償60萬元精神慰撫金，台中地院近日判決，小三須賠償40萬元，全案仍可上訴。

半導體人妻偷吃小王綠帽夫

