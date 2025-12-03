人妻抓到丈夫出軌音檔！怒告超商女店員　卻因2關鍵輸了

▲人妻指控丈夫出軌超商女店員，還大搞「車震」...（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名人妻抓到丈夫有小三，對象疑似就是超商女店員，因此一狀告上法院，向女店員求償50萬元，還拿出丈夫向親人認錯的關鍵音檔、女店員上車畫面作為佐證，但因音檔全程都沒說出「她」就是女店員，畫面也無法證明2人有發生親密行為，因此一審判決敗訴，近日二審也被駁回，全案確定。

根據判決書，人妻控訴，丈夫和她育有3名未成年子女，卻出軌公司隔壁的超商女店員，不僅頻繁出遊約會，還溫馨接送、用餐，一起到汽車旅館開房，甚至「車震」。當她當面質問，丈夫竟摔壞手機阻撓她蒐證，讓她憤而提告女店員侵害配偶權，求償50萬元。

為此，人妻提出一段關鍵家庭會議錄音，內容是丈夫在家人面前認錯懺悔，發誓不會再跟小三聯絡：「是，我知道犯了錯」、「我現在如果還有跟那女生來往，我出去被車撞死」、「不是，我不希望跟ＯＯ離婚，因為錯是錯在我在先，我沒有資格講甚麼，今天就任你們處理」、「爸，如果我有辦法冷靜下來的話我就不會做錯事情了」。

人妻親姐、父親則先後在錄音中痛批，「你們兩個這樣吵架，到底把三個小孩當甚麼？」、「那是你的仇人嗎?是你的老婆跟小孩！」最後，男方母親也加入勸說：「ＯＯ說你在外面有女人，你就要做給人看，說你的確是外面沒有人在一起！」

法院審理後認為，雖然人妻提出的影片有拍到女店員與丈夫共乘一車，但只能證明女店員有進入副駕駛座，但無法知道駕駛或乘客是何人，也無法證明2人有進出汽車旅館，或在車上發生性行為。

此外，最關鍵的錄音檔中，男方雖然承認「跟那女生在一起」，卻始終未指名道姓，無法證實「那女生」就是女店員，因此在證據不足的情況下，判決人妻敗訴。人妻不服上訴，但二審也認定台中地院認事用法並無不合，駁回上訴，全案確定。