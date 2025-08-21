明華園睽違十年踏上金門　庄頭劇場懸疑劇《貓神》登場

▲▼明華園睽違十年在金門演出《貓神》。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、葉品辰／金門報導

今年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」離島第二站，即將於8月23日在金門縣金城鎮莒光共融公園盛大登場，由「臺灣品牌團隊」明華園戲劇總團睽違十年再赴金門戶外演出，帶來招牌懸疑大戲《貓神》鉅作。

明華園戲劇總團2009年創團80週年所推出的首部懸疑題材作品《貓神》，首席編導陳勝國汲取胡撇仔戲的精華並融合現代創意元素，重現五零年代臺灣歌仔戲黃金內台時期的舞台機關變景及華麗東洋歌舞劇風，曾受邀為2014年臺中國家歌劇院落成啟用的開幕大戲。

《貓神》劇情內容圍繞中原、契丹之間的邊防大城「真定府」所發生的神祕案件，本次將由孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在等卡司領銜主演，攜手明華園戲劇家族一眾演員，共同引領觀眾跟隨主角抽絲剝繭，找出隱藏在故事背後的真相、人性與真情。

金門縣政府表示，去年度文化部邀請《FOCA海風馬戲派對》蒞金巡演，不少家長帶著孩子欣賞演出，現場座無虛席；今年由縣府與文化部共同主辦，延續文化平權理念，並召開多次跨局處協調會議，對於各項準備工作進行周延盤點與整合，確保活動流程順利推動，活動現場特別設置藝日限定文化市集，提供飲食及文創商品服務，誠摯邀請鄉親朋友全家一起來看戲，闔家欣賞藝文饗宴。