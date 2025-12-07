東莞「大灣區大學」成立　首屆設5科系錄取80名學生

▲東莞「大灣區大學」成立。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞的「大灣區大學」6日正式成立，首屆設立數學與應用數學、物理學、材料科學與工程、計算機科學與技術、工業工程5個科系，並錄取80名新生。除了學術導師外，該校還有來自華為、OPPO等大灣區龍頭企業的企業導師，以滿足學生們個性化的發展需求。

據《新華社》報導，大灣區大學創校校長、中國科學院院士田剛在成立大會上表示，將通過構建「大學+大科學裝置」「大學+重點科研機構」「大學+科技龍頭企業」等創新型辦學模式，為東莞乃至大灣區加快發展新質生產力提供新質化人才支撐，助力灣區科技創新和新興產業發展。

大灣區大學是由廣東省人民政府舉辦、東莞市人民政府投入保障的公辦普通高等學校，於今年6月獲大陸教育部同意設立，並在8月開學，首屆錄取80位新生。

大灣區大學首批設立數學與應用數學、物理學、材料科學與工程、計算機科學與技術、工業工程5個普通本科專業，實行大類招生、分類培養，並對理學和工學等學科門類制定差異化的人才培養方案。

田剛表示，學校致力於培養「基礎扎實、視野開闊、知行合一、融會貫通」的灣區新人，通過實驗班、「學術+企業」雙導師制等模式鼓勵學生探索。

大灣區大學按照「一校兩區」開展規劃建設，總佔地面積約2000畝，總建築面積約100萬平方公尺；其中松山湖校區建築面積約24.77萬平方公尺，濱海灣校區建築面積約75萬平方米，兩校區共同承載「教育教學」「科教產融合」「國際合作」三大功能。

《上海證券報》報導，大灣區大學已和散裂中子源、松山湖材料實驗室等科技巨頭建立了戰略合作，將聯合開展科技創新和人才培養。該校不僅為每一名學生配備有學術導師，還有來自華為、OPPO等大灣區龍頭企業的企業導師，以滿足個性化的發展需求。