頭套垃圾袋、雙手遭反銬！美籍男陳屍泰國飯店　離奇死法曝光

▲美國籍男子詭異陳屍泰國飯店。（圖／翻攝自民意報，下同）



記者王佩翊／編譯

美國69歲男子麥克（Wahl John Michael）2日被發現陳屍在泰國芭達雅納宗天海灘區一間8層樓飯店的客房內，然而死者頭部被黑色垃圾袋套住，雙手則被反銬在背後，死狀離奇，震驚當地警方。

根據《民意報》報導，芭達雅納宗天警察局2日接獲飯店清潔人員報案後，於同日下午1時會同救援人員及醫療人員抵達現場。死者被發現時，身上僅穿著棕色短褲，陳屍在房間浴室內，現場狀況相當詭異。

發現遺體的飯店清潔人員向警方表示，死者原定當天退房，因此她按照慣例前往清理房間，然而她敲了好幾次門都沒有回應，只好用備用鑰匙開門。沒想到她一走進浴室就看到駭人景象。

警方調查發現，客房內並無打鬥痕跡或翻找的跡象，但在現場找到一捆黑色垃圾袋及疑似用於自我束縛的約束帶。

辦案人員初步研判可能為自殺案件，但採用了極為離奇的手法，不過也尚未完全排除他殺或其他可能性。警方已調閱飯店內外監視器畫面，試圖釐清事發前是否有其他人員進出死者房間。鑑識小組也已經進駐現場蒐證，而死者的遺體經相驗後，將由美國駐泰領事館聯繫死者家屬協調後續事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995