3米巨蟒抓到了！吃太撐逃不了　野放一半「吐出犬屍」

▲3米巨蟒野放時，吐出死亡的犬隻。（圖／翻攝臉書สมาคมกู้ภัยเมืองพล/ข่าว&ภาพ，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國孔敬府（Khon Kaen）一條長達3公尺的巨蟒腹部隆起、行動遲緩，被救難人員捕獲野放的過程中，竟然吐出一隻死亡的狗狗，相關畫面在社群媒體瘋傳。

《曼谷郵報》等外媒報導，11月30日上午7時左右，警方與救難隊接獲民眾通報前往現場，發現一條巨蟒躲藏在某飯店後方樹林中，牠剛剛捕食完畢，腹部明顯隆起，看見人類之後，試圖躲入洞穴中，但移動速度極為緩慢。

由於蟒蛇體型龐大，現場動員將近10名救難人員，使用專業捕蛇工具，才成功將其制伏並裝入麻袋中，全程格外小心翼翼，以免對人員或蟒蛇造成傷害。

不過，在準備將蟒蛇送回自然棲地的過程中，牠突然將吞食獵物吐出，竟是一隻體型相當大的棕色犬隻，身上有明顯被纏繞致死的痕跡。

目擊者透露，巨蟒在事發前1至2天就被目擊出沒在附近道路，當時也有人在社群平台分享照片。彭市（Pol）市長吉迪喬特（Kittichoti Triamwechawudhikrai）表示，「這是我們在轄區內捕獲過最大的蟒蛇，難怪連大型犬隻都被捕食。」