Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

▲Joeman當李多慧的一日助理。（圖／翻攝自FB／李多慧 LeeDahye）



記者鄺郁庭／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍，人氣依然居高不下。她18日在FB粉絲專頁貼出和百萬YouTuber Joeman的合照，文中附上YouTube影片連結，主題是Joeman的企劃「當李多慧的助理一天是什麼體驗？」照片掀起暴動。

李多慧在粉專貼出兩人合照，文中附上合作影片連結，並標註Joeman的帳號，「Joeman～我也可以當你的一日經紀人。忙的時候找我就好。」從照片可見，兩人一起搭保母車、上髮廊、出席活動、進練舞室。

合照一出，有網友直呼「那個笑容是發自內心的」，調侃Joeman先前宣布停掉Joe是要對決的企劃，「拍這個的笑容就跟對決完全不一樣，妹子的力量，太香了」、「全新企劃：Joe是這麼快樂」、「這就是解決職業倦怠的方法嗎？比我想的還要簡單暴力…」

還有人打趣，「不論Joeman再怎麼進化，心中的交大肥宅的心不會改變，太讚惹」、「這系列可以出很多集，今日多慧、明日荷律、後天喜原、大後天珠珠，敲碗」、「全新的系列，JOE是要快（自）樂（肥）。」

值得注意的是，兩派網友在李多慧的貼文下方開戰，有人直勸，「愛惜自己的羽毛，遠離是非之人」、「經紀人為何沒好好把關。」但也有網友說，「Joeman：ok。多慧：ok。經紀公司：ok。男粉：哭哭 」、「可以不接受他、退訂他，但沒必要說其他無關事實詆毀他人或是叫其他人遠離他的言論」、「罵Joeman最兇的大多都鎖住自己檔案，你們以為臭掉要再起很簡單？YTR有多少人，你們以為廠商不會評估？」