高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10宣判

▲高家3兄弟在餐廳外打成一團。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

新竹攻城獅球星高國豪爆發「私約」二哥高國強妻子風波後，去（2024）年12月3日中午，與大哥高聖文、二哥高國強又在蘇澳某餐廳內外互毆，造成高國豪頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷害；高國強前胸鈍挫傷、頸部擦傷等。三人事後互控家暴傷害，其中大哥高聖文向高國豪嗆聲「我要弄斷你的腳 讓你再也沒辦法打球」，又被控告涉嫌恐嚇。宜蘭地檢署調查後已將全案起訴，宜蘭地方法院將於10日上午9點半宣判。

起訴書內容指出，高家三兄弟素有嫌隙，具有家庭暴力防治法第3條第4款所定之家庭成員關係，事發當天因細故爭執進而爆發推擠拉扯。衝突過程中，大哥高聖文及二哥高國強，先後毆打高國豪，表哥及父親試圖阻止卻未能平息紛爭。高國豪一度脫衣追打二哥，大哥則抱住高國豪並將他壓制在地，甚至口出威脅「我要弄斷你的腳 讓你再也沒辦法打球」。三人互毆，直到警方介入才終止。

互毆造成高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷害；高國強則有前胸鈍挫傷、頸部擦傷等。大哥高聖文並未受傷，但被高國豪提告傷案及恐嚇。

此事件引發外界關注，高國豪所屬球隊的攻城獅球團，今日發布聲明，宣布高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動，後續將視司法判決結果進行相關懲處，而宜蘭地方法院審理後，將於10日上午9點半宣判。