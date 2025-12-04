　
社會 社會焦點 保障人權

海巡淪私菸集團內鬼！貪官爽住豪宅開名車　法院裁定延押2月

▲海巡隊少校收賄包庇私菸集團，被起訴求刑15年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／資料照，下同）。（圖／ETtoday資料圖）

▲海巡隊少校林郁欽收賄包庇私菸集團，被起訴求刑15年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／資料照）。

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署少校林郁欽，涉嫌勾結私菸集團，長期洩密並以街友當人頭製造假績效以詐領高額獎金，不法所得達數億元，遭檢方求刑15年。由於林員否認犯行，說法與事證不符，且關鍵共犯仍在海外，法官認定他有逃亡及串證之虞，今年10月起已羈押2月。近日羈押期滿，法院以其涉貪污重罪、共犯在逃，風險仍高為由，裁定再延長羈押2個月。

這起震撼海巡體系的貪瀆案，爆發於今年七月。檢方起訴指出，39歲的少校林郁欽自2019年起，與綽號「大餅」的私菸集團主導者黃姓男子合作，不但洩漏查緝行動、船舶情資等機密，讓集團提前閃避查緝，更藉對方提供競爭對手情報「挑案辦案」，製造績效以申請高額查緝獎金。

檢調查出，林郁欽甚至與業者合作，找街友及弱勢民眾「頂罪」，營造假破案紀錄，以此詐領檢舉及查緝獎金。初步估算，林員涉嫌以不實績效詐領獎金達332萬元，若以虛構行政罰鍰推算，更等同製造超過4億元的假績效。

其中最受矚目的，是林郁欽被指控收受私菸集團價值超過200萬元的特斯拉Model Y作為賄賂。對此，林郁欽在法庭上堅稱車輛為自購，妻子也出庭作證，表示2022年自行上網訂車、辦理貸款，並出示訂單與還款紀錄。林妻更稱家中「現金很多」、「名牌包不少」，強調經濟無虞，「靠自己就能買車」。

▲海巡隊少校收賄包庇私菸集團，被起訴求刑15年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／資料照）

▲海巡隊少校收賄包庇私菸集團，被起訴求刑15年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／資料照）

然而檢方清查其財務後發現，林郁欽與妻子在扣除房貸、車貸後，帳戶現金最多僅餘97萬元，卻能購置市值3200萬元的豪宅，資金來源明顯異常，證詞反而讓案情更添疑點。

林男今年七月遭依貪污、洩密、詐取財物、行使公務員登載不實文書等罪起訴，檢方具體求刑15年。由於涉案情節重大，他自起訴後即遭羈押，10月首次延押，本次為第二次延押聲請。

彰化地院審理後認為，林郁欽涉嫌違背職務收賄、利用職務詐取財物等罪，均屬最輕本刑7年以上之重罪，依據實務見解，重罪常伴隨高度逃亡可能；加上他對收賄部分仍否認，說法與證人及事證不符，且關鍵共犯滯留海外未歸，透過通訊軟體串證風險極高。

此外，本案尚有數名證人待交互詰問，為確保審判順利，法院認定若僅以交保、限制住居等手段，不足以防範逃亡或串證，因此裁定自12月9日起延長羈押兩個月。依法若所犯為十年以上重罪，一審最多可延押六次，本案後續是否再度延押，將視審理進展而定。

2街友涉殺害獨居翁！檢聲請羈押禁見

苗栗翁疑遭2酒友毆死　嫌犯互咬「他幹的」

35歲男被「注目」！狠K女騎士...亮刀嗆：報警就殺人

男被「垃圾壓縮機」輾斃　鄰居聽慘叫聲嚇醒

