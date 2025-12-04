鳳凰颱停工8天！增加人力機具積極施工　馬太鞍鋼便橋進度超前

▲公路局於災後增加人力、機具同步投入施工，目前施工進度已超前。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「台9線231k+952馬太鞍溪鋼便橋工程」前受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響，造成水路劇烈改變，影響鋼便橋鋼柱無法施工達8天，在交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段協調施工廠商，積極增加人力、機具同步投入施工，目前施工進度已超前。

日前夜間交通部陳彥伯政務次長率公路局陳進發總工程司、東分局林文雄分局長至工地現場親送肉粽、刈包、麵包及飲料宵夜，慰勞現場搶修團隊工班人員，日夜積極施工，並感謝公路團隊於11月29日搶通便道，接續將於115年1月底完成鋼便橋施工。

馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前7%(預定41%、實際48%)，鋼便橋進度：

1.立柱72墩，已完成53.5墩。河床上僅餘位高灘地1.5墩未打設。

2.立柱帽梁及繫梁72墩，已完成47墩。

3.鋼便橋覆工鈑71跨，已完成45跨。

4.同步進行既有路面銜接段及路面工程。

陳政次除感謝第一線工程人員及施工廠商努力與付出，並期許公路人共同持續努力完成後續階段工作，以115年1月底前搶通鋼便橋為目標，用路安全得以再提升，讓恢復在地民眾正常生活的目標再往前邁進。

公路局呼籲用路人充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。