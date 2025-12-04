深化合作韌性！台日新數位貿易協定　不對電子傳輸課徵關稅

▲第49屆台日經濟貿易會議，簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台灣日本關係協會長蘇嘉全與日本台灣交流協會長隅修三今（4日）下午於「第49屆台日經濟貿易會議」簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，進一步強化台日間經濟貿易合作關係。「地區海關合作備忘錄」為高雄與神戶的合作；「台日數位貿易協議」則是為電子商務合作訂定更全面的數位貿易規範，深化、確保數位貿易合作的韌性與前瞻性。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今（4日）下午於台北圓山大飯店崑崙廳舉行「第49屆台日經濟貿易會議」。本次會議我方代表團由台灣日本關係協會長蘇嘉全擔任團長；日本代表團由日本台灣交流協會長隅修三擔任團長，2會會長將於會上簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，進一步強化台日間經濟貿易合作關係。

針對「地區海關合作備忘錄」，財政部關務署高雄關關務長劉芳祝表示，此備忘錄是高雄與神戶簽署地區性海關備忘錄，做為以後海關合作的依據，並延續以往台日雙方海關合作的精神，加深合作範圍與深度。雙方海關可依此定期進行會議交流，甚至組成議題專案小組，交流範圍包括貨物通關、查緝走私與關務宣導活動等，讓雙方加強關務法規交流與實務經驗，也希望透過該交流平台讓雙方貿易更加便簡、貨物通關更加安全。

關於「台日數位貿易協議」，行政院經貿談判辦公室執行祕書徐崇欽說明，此協議主要包括雙方不對電子傳輸課徵關稅，並對跨境傳輸資訊、個資保護、網路安全、電子驗證、電子簽章、線上消費者保護以及無紙化貿易等進行合作規範。

徐崇欽指出，目的是在2013年台日電子商務合作協議的基礎之上，訂定更全面的數位貿易規範，希望為企業和消費者營造自由、開放且安全的數位貿易環境，促進台日雙方產業發展，並藉此深化、確保數位貿易合作的韌性與前瞻性。

徐崇欽說，相較於2013年的版本，內容更為全面且完整，增加對個資保護與隱私權，反映科技發展與產業需求。