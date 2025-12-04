　
地方 地方焦點

從竹筍山到休區平台　大坑農場以市定民俗「飯擔文化」迎賓田媽媽

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部農村發展及水土保持署年度盛事「田媽媽期末聯繫會報」4日在台南市新化大坑休閒農場登場，作為承辦單位，大坑農場以台南市定民俗「飯擔文化」為活動主題，推出「台南新化大坑尾擔飯擔」主題宴席，以最具山城人情味的方式款待農村水保署、各地分署官員、在地農會與全台田媽媽品牌業者。

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

大坑休閒農場由蔡澄文（蔡爸）創立，三代在筍園耕耘已超過60年。執行長蔡佳儒（Ruby）表示，家族的根就是從阿公阿嬤在山坡地種下的麻竹筍開始，第二代父母接手後轉向休閒農業，如今第三代則努力將竹筍文化與地方風土推向更廣的舞台，期望讓更多人看見新化淺山的價值與故事。

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

本次文化宴的靈魂料理——「龍眼柴燒筍香鹹飯」與「筍香魚肚野菜粥」，都源於家族記憶與職人技法。農場沿用獨特的「蓋土筍」培育方式，讓竹筍在土堆濕氣中成長，造就清甜柔嫩的「土內筍」。農場也特別以「三代筍園：鮮食陳存」為題推出多道招牌筍料理，包括雙筍排骨湯、焦糖炙香滷筍、猛火爆蒜脆筍等；宴席中蔡媽還加碼桌邊現淋熱油「芡芳」爆香醬筍蒸魚，獲得席間熱烈掌聲。

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

活動中最受矚目的橋段，是「飯擔文化」重現進場。「飯擔要進來囉～大家讓一下喔～」伴隨葉啟田〈內山姑娘要出嫁〉歌聲，蔡媽領喊「喊聲」，蔡爸與大坑里里長黃永源肩挑竹編飯擔入場，象徵早年庄頭在聖母壇慶典遶境中的「共食、共擔、共命運」精神。蔡佳儒更帶領全場高喊「相揪來大坑，作伙呷飯擔！」把農村的互助與分享再度喚回現場。

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

大坑農場也端出經典的「蔡媽剁豬 SHOW」，以直火柴香蘭嶼豬款待遠道而來的農業夥伴，並奉上以黑糖椪餅與黑芝麻油製作的「南方甜・麻油龍眼焙煎椪餅」，象徵像家人般的溫補款待。

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

除了展現家族風土，大坑休閒農場也積極投入「新化 168 休閒農業區」整合，以168縣道為主軸串聯大坑、礁坑、知義、土崎、澄山、岡林等六里。他們認為休閒農業的永續不只靠農場單點，而是要成為能帶動區域產業共好的平台。

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

本次飯擔宴也展示區域多樣物產，包括新化茶葉蛋、大坑竹筍、唪口蜂蜜與左鎮葛鬱金等，讓參與者一次感受新化淺山農產的豐富底蘊。蔡佳儒表示，希望藉由承辦田媽媽聯繫會報，讓更多人看見土地、農食與文化的核心價值，也把這份百年傳承的邀請送給全台：「相揪來大坑，作伙呷飯擔！」

▲大坑休閒農場以市定民俗「飯擔文化」迎接田媽媽與各地農會代表。（記者林東良翻攝，下同）

竹筍大坑農場飯擔文化田媽媽

